Sebastián Beccacece ya pidió su primer refuerzo para Junior 2027

Sebastián Beccacece aún ni firma con Junior pero revelan que ya habría pedido a su supuesto primer refuerzo para el 2027.

Sebastián Beccacece todavía no es entrenador de Junior de Barranquilla, pero desde Ecuador ya empiezan a hablar de los refuerzos que tendría en mente para el 2027. Mientras continúan las negociaciones por sus condiciones económicas, el técnico argentino va por un seleccionado.

Según medios ecuatorianos, Beccacece habría pedido el fichaje de José Cifuentes como refuerzo de Junior. El Tiburón busca incorporar un volante central y el actual mediocampista del Rangers de Escocia aparecería entre las opciones para ocupar esa posición.

La primera alternativa que manejaba Junior para reforzar el mediocampo también era ecuatoriano: Carlos Gruezo. El volante llegó a negociar con el conjunto colombiano, pero finalmente habría optado por la propuesta de Universitario de Deportes de Perú.

José Cifuentes atraviesa un presente irregular en el Rangers, donde ha alternado entre la titularidad y la suplencia, además de haber tenido etapas fuera del equipo mediante cesiones. El ecuatoriano también fue parte de la selección que ganó el Sudamericano Sub-20 de 2019, además de sumar convocatorias con la selección absoluta.

Según versiones de medios colombianos, el argentino pediría alrededor de tres millones de dólares y un contrato por dos temporadas, condiciones que complican las negociaciones. Mientras tanto, Junior empieza a buscar variantes baratas.

¿Cuánto cuesta el pase de José Cifuentes?

Según la información de Transfermark, José Cifuentes actualmente tiene un valor de mercado de 5 millones de euros. Tiene contrato en Escocia hasta finales de la temporada 2027, por lo cual, el futbolista ecuatoriano tenía complicado regresar a LigaPro en este mercado.

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