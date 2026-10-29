Junior duda de Sebastián Beccacece y ya tiene plan B para el puesto de entrenador

Sebastián Beccacece sigue siendo de las opciones más prioritarias para Junior de Barranquilla pero su alto salario obliga a pensar en plan B.

Junior de Barranquilla quiere cerrar la llegada de su nuevo entrenador lo antes posible para que empiece a trabajar en la planificación de la plantilla de 2027. Sebastián Beccacece sería la prioridad , pero sus elevadas aspiraciones salariales obligarían al club colombiano a considerar alternativas.

El entrenador argentino pediría un salario superior a los dos millones de dólares, una cifra que se alejaría considerablemente del presupuesto de Junior. Ante este escenario, Jorge Bava y Pablo Repetto volverían a perfilarse como opciones para dirigir al Tiburón.

Jorge Bava sería una de las alternativas más viables, ya que actualmente se encuentra sin equipo y sus aspiraciones, accesibles. Por su parte, Pablo Repetto tendría un salario que superaría ligeramente el millón de dólares, aunque antes debería resolver su situación contractual y las negociaciones para renovar con Independiente Santa Fe.

En el caso de Beccacece, las versiones apuntan a que sus exigencias serían superior a los 2,4 millones que habría percibido al frente de la Selección de Ecuador. El argentino dejó la Tri en medio de cuestionamientos por los resultados y, durante los últimos meses, habría recibido sondeos desde Argentina, Brasil y México.

Beccacece buscaría un contrato por dos temporadas, una condición que también podría generar dudas en Junior. Una salida haría afrontar una eventual cláusula de salida con millones de por medio.

Los números de Beccacece en la Selección de Ecuador

Sebastián Beccacece con la Selección de Ecuador, su último equipo, llegó a dirigir un total de 24 partidos entre todas las competencias. Ganó 9 partidos, empató 12 y terminó perdiendo 3 encuentros. No tuvo el mejor Mundial y por eso se marchó de Ecuador.

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