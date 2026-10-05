“Solo lo entendemos nosotros”: El mensaje de Daniel Muñoz que no cayó bien en los hinchas de la selección

La publicación que encendió las redes sociales. Descubre el polémico mensaje de Daniel Muñoz que molestó a los hinchas de la Selección Colombia.

Aquella euforia por la Selección Colombia de la era de Néstor Lorenzo que tuvo su pico con la final de la Copa América 2024 y que resurgió luego de una buena fase de grupos del Mundial 2026 no pasa por un buen momento. Esto quedó claro con el mensaje de Daniel Muñoz que no lo cayó bien a los hinchas de la ‘Tricolor’.

Luego de la eliminación contra Suiza en los octavos de final del Mundial 2026, Colombia empató con México y perdió contra Paraguay en dos de los tres partidos amistosos que va a jugar en la fecha FIFA de septiembre y octubre. En ambos encuentros, Muñoz fue señalado por los hinchas.

Pimero fue un nivel de 6.3 puntos contra México y luego una oportunidad de gol errada cuando estaba solo de frente al arquero Orlando Gil. Daniel Muñoz salió a hablar tras el nivel de la Selección Colombia que no para de despertar las críticas de los hinchas. Sus palabras encendieron la polémica…

“Lo entendemos nosotros”: El mensaje de Muñoz que no cayó bien

Daniel Muñoz con la Selección Colombia. (Foto: Getty)

“Lo entendemos nosotros que jugamos fútbol y la gente que realmente sabe algo de fútbol. Creo que al final explicarle a un hincha eso es muy difícil, el hincha siempre va a querer ganar, siempre va a querer que la selección juegue bien. Entonces, nada… Creo que eso es un trabajo más interno el cual debemos hacer nosotros y reflejarlo en el campo”, dijo Muñoz sobre el momento que vive la Selección Colombia.

Las reacciones de los hinchas al polémico mensaje de Daniel Muñoz

Al dar a entender que solo los jugadores y los que realmente saben del fútbol entienden lo que pasa en la Selección Colombia con la prueba de jugadores que se está haciendo, Muñoz generó estas reacciones en X: “El man (con todas su habilidades) casi no juega en la profesional y ahora trata de ignorantes a la hinchada por exigir“, “hasta los que no saben de fútbol saben que el balón se mete entre los 3 postes, increíble lo que se come este man frente al arco y ahora sale es que fue la voluntad de Dios que se lo comiera, así cómo quedamos eliminados por su pobre actuación.. según los que no saben de fútbol” y “que explique por qué se borró en los penaltis contra Suiza. Eso si que no lo entendemos. Después el fútbol lo puede entender cualquiera”.

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