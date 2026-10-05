Falcao sigue estando activo y todavía lejos, de momento, de anunciar su retiro. El ‘Tigre’ no tiene nuevo equipo tras su salida de Millonarios a mitad de año y ahora mismo es una incertidumbre lo que será de su carrera. Sin embargo, ahora se reveló que jugará en este equipo.

El próximo 15 de noviembre se realizará un partido amistoso entre las leyendas de América y de Atlético de Madrid en Puebla. En ese encuentro, Radamel Falcao estará con los colores del equipo ‘Colchonero’, club en el que es muy querido y llegó a ser de los mejores del mundo.

Falcao todavía no es un jugador retirado, sin embargo, el mismo jugador apuntó en varias ocasiones que su decisión podría ser la de dejar el fútbol. Salió de Millonarios, se fue a vivir a Panamá, y de momento no se lo vincula con ningún equipo. Además, todos los mercados están cerrados.

Por otro lado, ya el mismo Falcao había comentado su intención de poder seguir en el fútbol, pero desde un apartado muy alejado de las canchas. El ex capitán de la Selección Colombia confesó que se estaba preparando para ahora trabajar en el Management Deportivo.

Radamel Falcao estuvo en Millonarios los últimos 2 años. (Foto: GettyImages)

Se espera que en las próximas semanas se anuncien más jugadores para este partido de leyendas y que otros futbolistas acompañarán a Falcao en el Atlético de Madrid. El goleador colombiano también confirmaría su asistencia en los próximos días.

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¿Falcao puede volver a Millonarios?

Radamel Falcao podría volver a jugar en Millonarios, incluso porque desde el mismo club le abrieron las puertas. El ‘Tigre’ ya vivió dos etapas, pero la tercera no ha quedado descartada del todo. Enero de 2027 podría ser un mes de decisiones.

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