Conoce los detalles de la alianza estratégica entre Win Sports y otro canal para mantener los derechos de televisión del fútbol colombiano.

¡Bomba en el fútbol de Colombia! Justo cuando se iba acabar el plazo para que Win Sports decidiera si iba o no a superar la oferta que recibió la Dimayor por el nuevo contrato de los derechos de televisión del fútbol profesional colombiano (FPC), se reveló que decidió aliarse con otro canal para no perder la TV del FPC y empezar a compartir la transmisión de los partidos.

En el programa de YouTube ‘Somos La Titular’ del 19 de noviembre, el periodista Germán Arango empezó contando que Win Sports decidió superar la oferta de 90 millones de dólares que Mauricio Correa le había hecho a la Dimayor para quedarse con los derechos de televisión del fútbol profesional colombiano, pero…

¿Cómo llegar a superar esa cifra tan alta? Alejandro Pino, director de ‘Publimetro’, complementó la bomba infomativa de ‘Somos La Titular’ y reveló tanto el canal como la plataforma que decidieron aliarse con Win Sports para transmitir el FPC a partir del primero enero de 2027.

Win Sports se alía con este canal para compartir los derechos de TV del FPC

Cámara de TV del fútbol colombiano. (Foto: Vizzor)

“Win y Caracol Televisión están en negociaciones, ojo en negociaciones porque la oferta la tienen que aprobar y presentar, pero Win y Caracol Televisión se van juntos. Y cuándo usted (Germán Arango) dice cuatro letras, diga Ditu”, reveló Pino en ‘Somos La Titular’.

¿Por cuánto sería la oferta de Win y Caracol por el nuevo contrato de TV del fútbol colombiano?

Al tener los derechos de televisión del fútbol profesional colombiano, Win, ahora aliado con Caracol Televisión, tenía la oportunidad de quedarse con el nuevo contrato de TV superando solo por un dólar la oferta que había aceptado la Dimayor. Esto quiere decir que la oferta de los dos canales sería de 90 millones de dólares más un dólar.

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