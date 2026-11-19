Conoce la comparativa de precios entre el nuevo Lamborghini Revuelto de James Rodríguez y el Lamborghini Urus de Luis Díaz.

Ahora hay una nueva competencia por saber quién tiene el Lamborghini más caro… ¡Oh, oh! James Rodríguez fue noticia en la jornada del 18 de noviembre no solo porque sufrió una trágica pérdida en su familia, también compró un carro de más de 3.600 millones y fue inevitable compararlo con el Lamborghini de Luis Díaz.

¿Cuál vale más? El concesionario RR Autos fue el encargado de traer a Colombia el primer Lamborghini Revuelto y no dudó en publicar que el nuevo dueño era nadie más y nadie menos que James. Este carro de lujo está avaluado en un precio de 3.670 millones de pesos colombianos, unos 1.1 millones de dólares.

Luis Díaz no se queda atrás a la hora de tener una colección de carros de lujo. No solo tiene unas camionetas Mercedes-Benz Clase G y Toyota Land Cruiser VX, resulta y acontece que también cuenta con un auto Lamborghini, la misma marca que compró James Rodríguez. Ahora la pregunta era: ¿El auto de ‘Lucho’ es más caro que el de James?

La diferencia de precios entre los Lamborghini de James Rodríguez y Luis Díaz

James y Luis Díaz. (Foto: IG y Getty)

La diferencia es de más de 1.670 millones de pesos colombianos. Mientras el Lamborghini Revuelto que compró James le costó 3.670 millones, el Lamborghini Urus negro que tiene Luis Díaz está avaluado en más de 2.000 millones de pesos colombianos.

La esposa de Luis Díaz con el Lamborghini que tienen. (Foto: IG)

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¿Quién vale más en el mercado del fútbol, Luis Díaz o James Rodríguez?

Aquí el ganador es Luis Díaz por la edad (29 años) y el momento que atraviesa en su carrera. El portal ‘Transfermarkt’ tiene avaluado a ‘Lucho’ en 70 millones de euros. ¿Y a James Rodríguez? Al volante de Atlético Nacional le dan un valor de 1.5 millones a los 35 años.

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En resumen