Alarma en Liga de Quito: Gustavo Álvarez entró en planes de un grande del continente para el 2027

Liga de Quito podría tener que volver a buscar un técnico tras el interés de un grande de América para llevarse a Gustavo Álvarez.

Gustavo Álvarez podría poner fin a su aventura en Liga de Quito apenas un año después de asumir el cargo. El entrenador argentino despertó el interés de una importante selección de Sudamérica, que ya analiza su nombre para el próximo proceso de Eliminatorias.

Se trata de la Selección de Chile, que podría intentar sacar a Álvarez de Liga en diciembre pensando en el inicio de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2030, cuyo proceso clasificatorio para La Roja comenzaría en 2027. El argentino conoce muy bien el fútbol chileno tras sus pasos por Huachipato y Universidad de Chile.

Según información de ESPN, son cuatro los nombres que aparecen en la carpeta de Chile: Manuel Pellegrini, Gustavo Álvarez, Julen Lopetegui y Nicolás Larcamón. Pellegrini es la prioridad de la ANFP, mientras que Álvarez aparece como una de las alternativas junto a los otros dos entrenadores.

En el aspecto económico también existiría una diferencia importante, Álvarez tendría un salario cercano a los 400.000 dólares anuales en Liga de Quito, mientras que en la Selección de Chile podría superar los 2 millones de dólares por año. Al tener contrato vigente con el conjunto albo, una eventual salida implicaría además una negociación e indemnización para Liga.

Chile busca nuevo entrenador después de quedar fuera del Mundial 2026 y mantener a Nicolás Córdova como interino. Los últimos amistosos tampoco dejaron completamente conforme al entorno de La Roja, que recibió críticas por su rendimiento.

Los fichajes que Liga de Quito firmó para este 2026

Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo, Yerli Quiñónez, Deyverson, Kevin Velasco, Frangoy Zambrano, Luis Segovia, Lucas Rodríguez y Marcelo Weigandt como refuerzos.

Publicidad