Alarma en la Tri: Marcelo Gallardo dejó una clara advertencia a los jugadores de Ecuador

La Selección de Ecuador cerró su gira en Asia sin victorias y Marcelo Gallardo dejó una clara advertencia a sus nuevos jugadores.

Marcelo Gallardo dio declaraciones después del empate de Ecuador ante Panamá y, entre sus palabras, dejó una clara advertencia para los jugadores de la Selección. El entrenador argentino habló sobre la importancia de llegar con ritmo competitivo a la Tricolor, por lo que seguramente más de uno quedó en alerta.

“Futbolistas que vienen sin continuidad o no juegan mucho en sus clubes, bueno, entender que para estar en la selección deben mostrar una continuidad para que cuando vengas acá no vengan faltos de ritmo”, dijo Gallardo, dejando entender que sin minutos en sus clubes los jugadores podrían quedarse sin minutos en la Tri.

Varios futbolistas que han sido convocados con frecuencia a Ecuador no han podido encontrar continuidad en sus respectivos equipos, una situación que termina afectando su rendimiento con la Selección. Este era precisamente uno de los problemas que se presentaba durante el proceso anterior de Sebastián Beccacece.

A pesar de no conseguir ninguna victoria, Gallardo aseguró que se quedó con buenas sensaciones de la gira por Asia y destacó aspectos que pudo observar en sus primeros partidos al frente de Ecuador. El técnico tendrá ahora varias semanas para analizar a los jugadores y definir los próximos cambios.

La gira comenzó con un empate 1-1 ante Japón, continuó con una derrota 3-0 frente a Corea del Sur y terminó con otro 1-1 ante Panamá, antes de que Ecuador perdiera en la tanda de penales. Ahora Gallardo tendrá que preparar la fecha FIFA de noviembre, aún con rival por confirmar.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de Ecuador?

El siguiente partido de Ecuador será durante la fecha FIFA de noviembre, por lo que Gallardo tendrá varias semanas para analizar lo ocurrido en Asia. Todo apunta a que el entrenador argentino realizará cambios en la convocatoria tras una primera gira negativa.

Publicidad

Selección de Ecuador vs. Panamá.

En resumen