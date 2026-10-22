Anthony Valencia no juega Flamengo y tendría nuevo equipo para el 2027

Anthony Valencia dejaría el Flamengo tras un semestre sin minutos y el extremo ecuatoriano tendría nuevo equipo.

Anthony Valencia no ha logrado encontrar espacio en Flamengo desde su llegada y su futuro volvería a cambiar apenas dos meses después de incorporarse al club brasileño. El extremo ecuatoriano acumula menos de 20 minutos de juego y ya le buscan salida.

Según informó Band Sports, Anthony Valencia sería cedido a otro club para 2027 y América de México y Tigres aparecen entre los principales candidatos. El futbolista ecuatoriano habría sido ofrecido al América, con el ok del DT Guillermo Almada.

El entrenador de Flamengo habría dejado claro que Valencia tendrá pocas oportunidades de jugar, debido a que se encuentra por detrás de Gonzalo Plata y Jorge Carrascal en la consideración. Además, el equipo brasileño pelea por el campeonato, una situación que reduciría el margen para probar futbolistas y darle minutos a jugadores.

Valencia llegó a Flamengo como una alternativa ante la confirmación de que Gonzalo Plata saliera al fútbol europeo. Sin embargo, esa transferencia finalmente no se concretó y el ecuatoriano permaneció en el plantel, lo que generó una mayor competencia y una sobrepoblación de opciones para Jardim, DT de Flamengo.

La situación ha generado críticas de hinchas que cuestionan la decisión de Valencia de dejar el Royal Antwerp de Bélgica, donde tenía mayor continuidad, para llegar a Flamengo sin conseguir minutos. En la Selección de Ecuador fue convocado a la primera lista de Gallardo en octubre y repetiría en noviembre,

¿Cuánto pagó el Flamengo por Anthony Valencia?

Anthony Valencia dejó el Antwerp de Bélgica para ir a Flamengo por cinco millones de dólares, subsanados con la venta de Gonzalo Plata a Moscú, que no se concretó.

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Anthony Valencia – Selección de Ecuador en el Mundial 2026. Foto: Getty

En resumen