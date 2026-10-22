Selección de Ecuador encontró ya al reemplazo de Kendry Páez

La Selección de Ecuador busca nuevas alternativas para reforzar su zona creativa, una posición que anteriormente tuvo a Kendry Páez como alternativa. Ahora, Marcelo Gallardo estaría siguiendo a un futbolista de LigaPro que podría convertirse en una de las sorpresas de la convocatoria de noviembre. Se trata de Mateo Viera, jugador de Macará de Ambato, […]

La Selección de Ecuador busca nuevas alternativas para reforzar su zona creativa, una posición que anteriormente tuvo a Kendry Páez como alternativa. Ahora, Marcelo Gallardo estaría siguiendo a un futbolista de LigaPro que podría convertirse en una de las sorpresas de la convocatoria de noviembre.

Se trata de Mateo Viera, jugador de Macará de Ambato, quien estaría siendo considerado como una alternativa para la próxima lista de la Selección de Ecuador, según Mr. Offsider El mediocampista podría sumarse a los nuevos nombres que el entrenador argentino evalúa dentro de LigaPro.

Viera no sería completamente nuevo en el entorno de la selección nacional, ya que Sebastián Beccacece lo convocó como sparring durante algunos microciclos de su etapa al frente de Ecuador. Kendry Páez por su parte ha perdido espacio debido a su falta de minutos durante todo el año.

De esta manera, Mateo Viera se sumaría a Pedro Vite entre las alternativas para los enganches. Vite seguiría siendo la primera opción pero Viera podría ser una de las alternativas para el cambio, aunque no es el único nombre.

Además de observar a jugadores de la LigaPro, Gallardo también estaría siguiendo alternativas que militan en el exterior. Jhojan Julio, figura Atlante de México, sería otro de los nombres considerados para un regreso a la ‘Tri’.

¿Cuándo volvería a jugar la Selección de Ecuador?

En Ecuador se prepara para una nueva fecha FIFA y, según las previsiones, disputaría sus compromisos en Quito y Guayaquil contra Bolivia y Costa Rica por los compromisos de noviembre.

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