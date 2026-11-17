La Selección de Ecuador venció a Bolivia en el amistosos en Guayaquil y sigue sumando puntos en el ranking FIFA.

La Selección de Ecuador cumplió la lógica y le ganó a Bolivia en el Monumental de Guayaquil. La ‘Tri’ sigue sumando puntos en el ranking FIFA aunque no ha cambiado de puesto pese a la victoria.

Tras la victoria, la Selección de Ecuador suma cerca de 3 puntos, pero se mantiene en el puesto 24. La selección de Irán sigue en el puesto 23 con 6 puntos de ventaja.

La ‘Tri’ lleva varios meses estancado en el puesto 24 y espera que para marzo pueda subir al menos un puesto. El rival también interfiere en el sistema de cálculo que hace la FIFA.

El empate hizo que la Selección de Ecuador perdiera 2 puntos, por lo que ahora están peligrosamente cerca de perder al puesto 25 a manos de Egipto.

Bolivia se encuentra en el puesto 79, más de 200 puntos menos que Ecuador (que tiene 1593 apróximdamente), por lo que una victoria no lo hace escalar tanto. Mientras tanto, los empates y derrotas contra rivales menores si son castigados por el ranking FIFA.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de Ecuador?

La Selección de Ecuador vuelve a jugar ya la próxima fecha FIFA en febrero y marzo, con dos amistosos a jugarse en Estados Unidos. Los posibles rivales que ya suenan son Brasil, otro rival de CONCACAF y tal vez una selección UEFA.

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En resumen