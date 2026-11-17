Hay rumores de una posible indisciplina de Gonzalo Plata en la selección de Ecuador y con esto las posibles medidas de Marcelo Gallardo.

La previa del partido entre la Selección de Ecuador y Bolivia amaneció con la supuesta discusión e indisciplina de Gonzalo Plata. El extremo no estará contra Bolivia y los medios apuntaron a qué ocurrió.

La respuesta final de Marcelo Gallardo se verá en la siguiente fecha FIFA, sin embargo según los antecedentes se podría ver las posturas del DT ante casos de indisciplina.

El mismo medio apuntó a que fue el propio Gonzalo Plata quien quiso irse de la delegación y no estar en este último comprobatorio.El periodista Lenín Romero señala que Plata se molestó por tener pocos minutos contra Costa Rica y Marcelo Gallardo pidió la salida del ecuatoriano.

En su etapa en River Plate, según recopila El Canal del Fútbol, Marcelo Gallardo aplicó tres sanciones distintas: multas económicas, separación temporal del plantel definitivamente, mandarlo a entrenar con las reservas.

Gonzalo Plata regresará al Flamengo a cerrar la temporada en un Brasileirao que lo tiene peleando contra Palmeiras por el primer lugar de la tabla de posiciones en el 2026.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de Ecuador?

La Selección de Ecuador vuelve a jugar ya la próxima fecha FIFA en febrero y marzo, con dos amistosos a jugarse en Estados Unidos. Los posibles rivales que ya suenan son Brasil, otro rival de CONCACAF y tal vez una selección UEFA.

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