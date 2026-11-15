Carlo Ancelotti quiere rivales CONMEBOL para los amistosos de Brasil y estas son sus opciones

La Selección de Brasil busca rivales CONMEBOL por decisión de Carlo Ancelotti y el entrenador tiene tres opciones.

Carlo Ancelotti sigue generando dudas al frente de la Selección de Brasil por sus últimos resultados en amistosos internacionales. Mientras se acerca el inicio de las próximas Eliminatorias, el entrenador italiano ya comienza a planificar nuevos compromisos para mejorar el rendimiento de la ‘Canarinha’.

Según informó Mr. Offsider, Ancelotti pidió a la CBF enfrentar a Colombia, Ecuador y Uruguay como posibles rivales para una doble fecha FIFA de amistosos. Los tres combinados sudamericanos todavía no tienen definidos sus próximos adversarios y podrían entrar en consideración de Brasil.

Los partidos se disputarían en marzo, aprovechando el calendario internacional de amistosos, y tendrían como sede a Estados Unidos, aunque las ciudades todavía no están confirmadas. Precisamente, Ecuador y Colombia también buscan rivales para jugar en territorio estadounidense durante esa ventana.

En el caso de Ecuador, la Selección ha disputado amistosos frente a equipos sudamericanos, aunque solamente contra Bolivia en sus compromisos más recientes. El resto de sus encuentros han sido ante selecciones de CONCACAF o rivales de menor peso como Canadá y Nueva Zelanda.

Carlo Ancelotti pretende enfrentar a selecciones sudamericanas que se asemejen a los rivales que Brasil encontrará en las Eliminatorias. Esto ocurre mientras el italiano continúa acumulando resultados adversos en partidos amistosos, pese a ser actualmente el entrenador mejor pagado de Sudamérica.

¿Cuándo se juega la primera fecha FIFA de amistosos en el 2027?

La primera fecha FIFA del año 2027 se jugará del 22 al 30 de marzo de 2027. Cada selección se encargará de organizar rivales y sedes.

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Brasil viene de perder contra Japón en su último amistoso. Foto: Getty.

En resumen