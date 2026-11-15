Sonó para los grandes de Colombia y el sorpresivo club que se quedaría con Reinaldo Rueda

El DT colombiano Reinaldo Rueda podría volver a dirigir profesionalmente, pero no en Colombia ni a otro grande de América.

Reinaldo Rueda lleva meses desde que dejó la selección de Honduras a finales del 2025 y desde ahí lleva casi un año sin entrenar. Según rumores volvería a dirigir a nivel de clubes.

Aucas de Ecuador sería el club que está interesado en fichar a Reinaldo Rueda para el 2027 según Mr. Offsider. El DT colombiano podría haber pasado de dirigir a Atlético Nacional, Millonarios, Deportivo Cali entre otros, según rumores, para dirigir al modesto club ecuatoriano.

En Ecuador, pusieron al DT colombiano en planes de la Selección nacional para las siguientes Eliminatorias y para Liga de Quito de cara al segundo semestre y Copa Libertadores, por lo que el interés desde el vecino país no es nuevo.

Reinaldo Rueda estaba en Estados Unidos dando cursos y conferencias, a la espera de que un club de la MLS lo firme, sin embargo sigue sin firmar profesionalmente su regreso.

En su palmarés tiene haber dirigido a grandes de Sudamérica como Atlético Nacional y Flamengo, así como en selecciones de Ecuador, Honduras, Colombia entre otros.

Los títulos de Reinaldo Rueda con Atlético Nacional

Ganador de tres torneos cortos, una Copa Colombia, una Recopa Sudamericana y la Copa Libertadores ganada con los ‘Verdolagas’ hace que Reinaldo Rueda siempre sea extrañado en Atlético Nacional.

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Reinaldo Rueda – Selección de Ecuador 2013. Foto: Getty.

En resumen