Sonó para los grandes de Colombia y el sorpresivo club que se quedaría con Reinaldo Rueda

Reinaldo Rueda lleva meses desde que dejó la selección de Honduras a finales del 2025 y desde ahí lleva casi un año sin entrenar. Según rumores volvería a dirigir a nivel de clubes.
Aucas de Ecuador sería el club que está interesado en fichar a Reinaldo Rueda para el 2027 según Mr. Offsider. El DT colombiano podría haber pasado de dirigir a Atlético Nacional, Millonarios, Deportivo Cali entre otros, según rumores, para dirigir al modesto club ecuatoriano.
En Ecuador, pusieron al DT colombiano en planes de la Selección nacional para las siguientes Eliminatorias y para Liga de Quito de cara al segundo semestre y Copa Libertadores, por lo que el interés desde el vecino país no es nuevo.
Reinaldo Rueda estaba en Estados Unidos dando cursos y conferencias, a la espera de que un club de la MLS lo firme, sin embargo sigue sin firmar profesionalmente su regreso.
En su palmarés tiene haber dirigido a grandes de Sudamérica como Atlético Nacional y Flamengo, así como en selecciones de Ecuador, Honduras, Colombia entre otros.
Los títulos de Reinaldo Rueda con Atlético Nacional
Ganador de tres torneos cortos, una Copa Colombia, una Recopa Sudamericana y la Copa Libertadores ganada con los ‘Verdolagas’ hace que Reinaldo Rueda siempre sea extrañado en Atlético Nacional.
Reinaldo Rueda – Selección de Ecuador 2013. Foto: Getty.
En resumen
- El inesperado destino en la mitad del mundo: Tras permanecer casi un año inactivo desde su salida de la Selección de Honduras a finales de 2025, el experimentado entrenador colombiano Reinaldo Rueda estaría muy cerca de volver a dirigir a nivel de clubes, pero lejos de los gigantes de su país; reportes señalan que Sociedad Deportiva Aucas de Ecuador lo tiene en la mira para liderar su proyecto en 2027.
- De la espera en Estados Unidos al sur de Quito: Mientras dictaba conferencias en territorio norteamericano aguardando por una oferta de la MLS y su nombre sonaba con fuerza para banquillos de peso como Atlético Nacional, Millonarios o Deportivo Cali, el ‘Ídolo del Pueblo’ ecuatoriano apareció sorpresivamente en el horizonte para seducir al estratega campeón de Copa Libertadores.
- Un viejo conocido que despierta nostalgia: El posible desembarco de Rueda en el cuadro ‘Oriental’ reaviva su estrecho vínculo con el fútbol ecuatoriano, país al que clasificó al Mundial de Brasil 2014 y donde recientemente también fue vinculado tanto con el banquillo de la Selección Nacional como con Liga de Quito.