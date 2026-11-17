Los hinchas celebraron la victoria pero pidieron que algunos jugadores no sean convocados a la Selección de Ecuador.

La Selección de Ecuador consiguió una victoria por 2-0 ante Bolivia, pero no todo fue alegría para la Tricolor. Pese al resultado positivo, algunos futbolistas no convencieron con su rendimiento y recibieron críticas después del amistoso.

Kevin Rodríguez, Ángelo Preciado y Kendry Páez fueron los principales señalados tras el triunfo ecuatoriano. En el caso de Rodríguez y Páez, ambos ingresaron en el segundo tiempo y tuvieron casi todo un tiempo para redimirse.

Kevin Rodríguez volvió a tener 45 minutos para demostrar su nivel con la camiseta de Ecuador, pero pasó prácticamente desapercibido en ataque. El delantero tuvo dificultades para conectarse con sus compañeros y no consiguió generar peligro de forma fluida.

Por su parte, Kendry Páez sumó minutos con la selección absoluta después de varios partidos con el equipo Sub-21 del Chelsea. El joven futbolista tampoco logró convencer en esta doble fecha aunque confesaron que la idea es “recuperarlo”.

Tanto Rodríguez como Páez forman parte del proceso de la Selección de Ecuador desde la etapa de Sebastián Beccacece. Ante la falta de variantes en determinadas posiciones, es probable que Marcelo Gallardo continúe considerándolos para las próximas convocatorias, aunque deberán aprovechar sus oportunidades para ganarse un lugar.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de Ecuador?

La Selección de Ecuador vuelve a jugar ya la próxima fecha FIFA en febrero y marzo, con dos amistosos a jugarse en Estados Unidos. Los posibles rivales que ya suenan son Brasil, otro rival de CONCACAF y tal vez una selección UEFA.

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Kevin Rodríguez – Selección de Ecuador. Foto: Getty.

En resumen