Hernán Galíndez se convirtió en uno de los jugadores más cotizados para la LigaPro 2027, con todos los grandes pendientes. Este martes antes de su partido con Ecuador trascendió su elección. Según el periodista Reinaldo Romero, Hernán Galíndez habría decidido terminar su carrera en Barcelona SC. De esta forma serán los 'toreros' quiénes se queden […]

Hernán Galíndez se convirtió en uno de los jugadores más cotizados para la LigaPro 2027, con todos los grandes pendientes. Este martes antes de su partido con Ecuador trascendió su elección.

Según el periodista Reinaldo Romero, Hernán Galíndez habría decidido terminar su carrera en Barcelona SC. De esta forma serán los ‘toreros’ quiénes se queden con el arquero de la selección de Ecuador

En horas recientes, a Hernán Galíndez lo han vinculado también con Liga de Quito en el caso de que el club ‘albo’ concrete la venta de Gonzalo Valle. En ambos casos, Galíndez cerrará su carrera como titular.

El primero de los grandes que quiso a Hernán Galíndez fue Emelec, para reemplazar a Pedro Ortiz, se le sumaron U. Católica y Aucas, junto a Universitario de Perú.

Su salida de Argentina se da solo por temas familiares, en Huracán lo quieren renovar para la temporada 2027, pero el golero decidió volver al país para la siguiente temporada.

Los jugadores que dejarían Barcelona SC para el 2027

Entre los jugadores que están en la puerta de salida de Barcelona SC por el rendimiento están jugadores como: José Gabriel Cevallos, José Contreras, Jhonnier Chalá, Tomás Martínez y Héctor Villalba.

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