Uno de los campeones históricos de la LigaPro ahora podría desaparecer para la siguiente temporada.

Este miércoles 28 de octubre de 2026 se reveló que un campeón del fútbol ecuatoriano podría acabar desapareciendo en la siguiente temporada. Los problemas económicos y las malas administraciones de los últimos años podrían desaparecerlo.

De acuerdo a la revelación de Ligner Mendoza en De Una, Delfín corre el serio riesgo de desaparecer para la temporada 2027. Si el equipo ‘Cetáceo’ acaba descendiendo en la siguiente temporada y tiene que jugar en la Serie B lo más probable es que no la juegue.

Según reveló Mendoza, habría un equipo de Santo Domingo muy interesado también en comprar la plaza de Delfín, en caso de que el equipo descienda y ya en la Serie B no pueda más. Las deudas tienen muy complicado al equipo que supo ser campeón de Ecuador.

Delfín cambió la administración en 2025, con lo cual se terminó la era de José Delgado, histórico dirigente que llevó al club a ser campeón en 2019. Desde ese momento, los problemas económicos vienen siguiendo al club manabita y los escándalos por no pagar salarios a tiempo son recurrentes.

Delfín está peleando por nos descender. (Foto: Imago)

Ya en este 2026 se había hablado de la intención de otro equipo de comprar a Delfín para esta temporada. No obstante, en ese momento la hinchada se opuso y se detuvo esa negociación. Esa misma fanaticada casi no fue al estadio en todo el año, y ahora la venta sería más segura.

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El puesto de Delfín en la LigaPro

Ahora mismo, Delfín está en puestos de descenso. El equipo ‘Cetáceo’ se ubica en el puesto 15 de la tabla de posiciones y la salvación sigue estando a 1 punto. El club manabita deberá jugar partidos en el hexagonal del descenso también pendiente de lo que hace Técnico Universitario.

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