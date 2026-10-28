Gustavo Álvarez lanza durísima crítica contra sus jugadores en Liga de Quito: “El problema es…”

El DT no dudó en cuestionar a sus jugadores, tras perder contra Macará, con 4 palabras muy contundentes.

El pasado fin de semana, Liga de Quito sumó una durísima y delicada derrota contra Macará en la LigaPro. Esa caída compromete claramente las expectativas de LDU de llegar a la Copa Libertadores y por eso, Gustavo Álvarez salió a cuestionar a sus jugadores.

En la rueda de prensa previo al partido de la Copa Ecuador, el DT de Liga de Quito criticó la actitud que mostraron sus jugadores para enfrentar a Macará. Por lo cual, comentó que su equipo en ese partido de la LigaPro fue uno “sin alma”.

“Fuimos un equipo apático, sin alma. El problema es lo que transmitimos y la entrega no se debe negociar.” comentó en rueda de prensa el entrenador. Esos dichos del entrenador pueden traer una importante cola en el vestuario al cuestionar la actitud de los jugadores.

Ahora dependerá exclusivamente de los jugadores que tanto peso tendrán las palabras del DT. Ante Universidad Católica en la Copa Ecuador, Liga de Quito se juega toda la temporada 2026 y también gran parte de 2027 por el cupo a Copa Libertadores.

Ante Macará se vio una de las peores imágenes de Liga de Quito en el primer hexagonal, también por la gran temporada que lleva el rival. No obstante, nunca LDU pudo imponer condiciones y atacar de manera contundente aunque era local y estaba ante su hinchada.

Publicidad

Los números de Gustavo Álvarez como DT de Liga de Quito

Como DT de Liga de Quito, Gustavo Álvarez ha dirigido un total de ya 18 partidos entre todas las competencias. Ganando 9 partidos, empatando 4 y perdiendo un total de 5 partidos. Su equipo se quedó eliminado en los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Encuesta¿Podrá mejorar Liga de Quito en las siguientes semanas? ¿Podrá mejorar Liga de Quito en las siguientes semanas? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis: