Emelec piensa en ser SAD y ya hay posibles compradores

En Emelec analizan a cambiar de modelo administrativo y en caso de convertirse en SAD ya hay posibles interesados para comprar al club.

Emelec podría convertirse en uno de los clubes ecuatorianos que adopten el modelo de Sociedad Anónima Deportiva (SAD) para afrontar su futuro institucional. En medio de esta posibilidad, desde la dirigencia eléctrica aseguran que ya existen interesados en adquirir la institución de cara a 2027.

El principal del club, Jorge Guzmán, reveló que existen varias propuestas de personas y grupos del extranjero: “Hay una persona natural, accionista de un grande de Inglaterra que quiere comprar a Emelec, uno de Estados Unidos, dos equipos de Medio Oriente y otro de Inglaterra”, aseguró el directivo en charlas con De Una.

Hasta el momento no han trascendido los nombres de los clubes o inversionistas interesados, ni tampoco cuánto estarían dispuestos a pagar para quedarse con Emelec. Cualquier operación tendría que avanzar junto con el proceso para transformar al club en una SAD.

Quien finalmente decida adquirir la institución también deberá asumir una complicada situación económica. Emelec arrastra un déficit cercano a los 40 millones de dólares, por lo que el nuevo propietario tendría que afrontar importantes obligaciones para intentar recuperar la estabilidad financiera del club.

“Todo lo que vive hoy es una consecuencia de malas decisiones; de no transparentar números; de no conocer de fútbol para hacer contratos”, aseguró Jiménez, quien afirmó que “la única vía para que Emelec pueda salir sin deudas es la sociedad anónima”. El directivo volvió a ponderar la necesidad de adoptar este modelo para buscar una solución a la crisis económica del conjunto eléctrico.

Los fichajes que tiene Emelec para 2026

Para la siguiente temporada, Emelec ya confirmó como sus nuevos jugadores a Estalin Segura, Víctor Griffith, Angelo Mina Luca Klimowicz, Francisco Pizzini, Gonzalo Napoli, Ariel Mina y Aníbal Leguizamón, Ignacio Guerrico, Luca Klimowicz.

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