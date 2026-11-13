“Es superior…”: la hinchada de Ecuador llena de elogios a este jugador tras el primer tiempo ante Costa Rica

Este jugador de la Selección de Ecuador fue el más aplaudido por los hinchas y la tendencia tras el primer tiempo.

El primer tiempo de la Selección de Ecuador ante Costa Rica en su amistoso por la fecha FIFA dejó claro que un jugador fue el que más gustó a la hinchada no solo en la cancha también en las redes sociales. Este futbolista fue tendencia durante el primer tiempo.

Piero Hincapié se llevó todos los aplausos en la cancha, pero también pudo demostrar que es un elemento diferencial en la Selección de Ecuador. El central del Arsenal era el más aplaudido de los hinchas y también se mandó una hermosa jugada para el gol de Ecuador.

Los mensajes de los hinchas a Hincapié

En X, estos fueron algunos de los comentarios para Piero Hincapié tras su gran asistencia: “El pase al espacio que le puso Piero Hincapié a Jordy Caicedo para el 1-0, demuestra por sí solo que tiene un criterio superior al de Pervis con la pelota“. “Enorme asistencia de gol de Piero para que Jordy Caicedo resuelva muy bien. Golazo de Ecuador.” “Pero también el pase de Piero Hincapié, como 10“, fueron algunos de los comentarios.

El gran partido de Hincapié lo hizo tendencia en redes sociales. (Foto: Captura de pantalla)

Hincapié no había podido jugar con Ecuador en la gira por Asia. En ese momento, el defensor estuvo lesionado y eso lo ausentó de los partidos y hasta de tener minutos en Arsenal. Sano demuestra por qué es uno de los mejores defensas del mundo.

¿Qué canal está pasando el partido de Ecuador vs Costa Rica?

El partido de Ecuador contra Costa Rica por esta fecha FIFA se puede ver por la señal abierta de Teleamazonas y TC Televisión.

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¡Gol de Ecuador! 🇪🇨 Así llegó el gol de Jordy Caicedo, aprovechó el tremendo pase filtrado de Piero Hincapié para dejar en el camino al arquero y definir de izquierda.



El público celebra en el Atahualpa. pic.twitter.com/0EMu7yTTHu — Andrés Illingworth (@aillingworth96) November 14, 2026

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