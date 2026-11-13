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La Inteligencia Artificial anticipó quien ganará el amistoso FIFA entre Ecuador vs Costa Rica

La IA de Gemini reveló qué equipo ganará el partido amistoso entre la Selección de Ecuador y la Selección de Chile.

La IA predice qué equipo ganará entre Ecuador y Costa Rica.
© GettyImagesLa IA predice qué equipo ganará entre Ecuador y Costa Rica.

La Selección de Ecuador parte como el gran favorito para jugar contra la Selección de Costa Rica en su primer amistoso del mes de noviembre. El equipo nacional tiene un equipo mucho más fuerte, pero también el encuentro se juega en la altura, de ahí que, sea totalmente favorito.

En Ecuador es clave sacar una victoria en esta jornada después de una doble fecha FIFA en Asia, donde no se pudieron conseguir triunfos y apenas se pudo marcar un gol y fue ante Panamá. Ahora urge un triunfo para el equipo de Marcelo Gallardo.

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Por lo cual, desde Bolavip le preguntamos a la IA de Gemini, sobre qué equipo ganará el partido amistoso de la fecha FIFA entre la Selección de Ecuador vs la Selección de Costa Rica:

La predicción de la IA del Ecuador vs Costa Rica:

Ecuador parte como el gran favorito para llevarse la victoria esta noche en casa. Las predicciones deportivas anticipan un triunfo local, aunque se espera un encuentro cerrado, siendo el 1-0 o una victoria por la mínima los escenarios más probables“, adelantó la IA.

Análisis y tendencias para el partido:

  • Ventaja local: Las casas de apuestas otorgan a la “Tri” una cuota de victoria que ronda entre el 1.20 y 1.27. El equipo cuenta con el respaldo de jugar en la altura del Estadio Olímpico Atahualpa, un factor que tradicionalmente desgasta y complica a los visitantes.
  • El momento de Costa Rica: La selección “Tica” llega motivada tras un par de victorias recientes en la Liga de Naciones de Concacaf (ante Haití y Nicaragua), mostrando orden defensivo. No obstante, el nivel de exigencia esta noche como visitante es considerablemente mayor.
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¿Dónde se puede ver el partido de Ecuador vs Costa Rica?

El partido entre la Selección de Ecuador y la Selección de Costa Rica comenzó desde las 19H00. Los aficionados pueden seguir el encuentro por dos canales de señal abierta como Teleamazonas y TC Televisión.

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¿Quién ganará?

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En síntesis:

  • Ecuador y Costa Rica juegan su primer partido amistoso de noviembre en el Estadio Atahualpa.
  • 19H00 iniciará el encuentro de Ecuador y será transmitido por Teleamazonas y TC Televisión.
  • 1.20 y 1.27 es la cuota de victoria para Ecuador en las casas de apuestas.
Jose Cedeño Mendoza
Jose Cedeño Mendoza
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