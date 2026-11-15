Ex DT de Ecuador reveló caso de indisciplina en la Selección ¿qué jugador fue?

Uno de los ex entrenadores de la Selección de Ecuador contó un caso de indisciplina que tuvo hace pocos años.

Jorge Célico no olvida su paso como DT de la Selección de Ecuador para el cierre de las Eliminatorias 2018, marcado por el 1-3 que Argentina logró en el Atahualpa. Años después reveló un acto de indisciplina en el marco de ese partido.

“Yo quería ganar a morir (el Ecuador vs Argentina de la Eliminatoria a Rusia 2018). La Selección había tenido poco tiempo de trabajo, yo hice mucho recambio, pero también tuve problemas para ese partido. Previo a ese partido tuve un acto de indisciplina grave, que condicionó también y generó el ambiente de una cosa horrible”, reveló Jorge Célico en charlas con Marcador.

“Fue durísimo, te juro que fue para mí durísimo. Me acuerdo el gol de Romario (Ibarra). Lo grité como si fuera, no sé, el gol de mi vida. Para mí era el partido nuestro, el que podíamos ganar. A pesar de que quizás el resultado fue no el que quería, fue doloroso porque yo quería ganar a morir, a morir. Si vos me decís ‘Jorge, ¿cuál es tu mayor frustración en el fútbol?’. Ese partido. Justo ese'”, cerró el DT.

Las teorías de los hinchas no se hicieron esperar, en redes hicieron acusaciones a jugadores como Darío Aimar y al plantel en general de ir para atrás para no dejar a Argentina fuera del Mundial 2018.

Otros apuntaron a que en la noche anterior al partido, varios jugadores salieron a clubes nocturnos hasta altas horas de la madrugada. “Cómo ya no se jugaban nada, no les importó nada”, escribieron algunos.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de Ecuador?

La Selección de Ecuador volverá a jugar el martes 17 de noviembre contra Bolivia en Guayaquil a las 18h30 pm.

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Ecuador perdió 1-3 contra Argentina en la última fecha de las Eliminatorias al Mundial 2018.

En resumen