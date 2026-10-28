Hernán Galíndez tendría nuevo club en Ecuador y nadie lo vio venir

El arquero Hernán Galíndez podría cerrar su carrera en Ecuador tras dos años en Huracán y lo haría en sorpresivo equipo.

Hernán Galíndez estaría cerca de comenzar su última carrera como profesional a sus casi 40 años. En medio de los rumores, el arquero argentino nacionalizado ecuatoriano sorprendería con un posible regreso a uno de los grandes de la LigaPro.

Según información de De Una, Hernán Galíndez podría convertirse en el nuevo arquero de Emelec para 2027. Con la posible salida de Pedro Ortiz, los azules buscarían un nuevo titular y el guardameta de Huracán aparecería como una de las alternativas.

La salida de Pedro Ortiz como agente libre toma cada vez más fuerza y respondería a una decisión del propio futbolista, que tendría varias propuestas para continuar su carrera. Entre los equipos que habrían mostrado interés aparecen Universidad Católica y Aucas, quienes ofertarían mayor salario.

Galíndez había manifestado anteriormente que, si regresaba al fútbol ecuatoriano, le gustaría retirarse en Universidad Católica, club en el que permaneció durante casi una década. En Ecuador lo sondearon también Liga y Barcelona.

A sus 39 años, Galíndez continúa siendo una figura de Huracán y un habitual en las convocatorias de la Selección de Ecuador. Su continuidad en el fútbol argentino depende de si Huracán consigue clasificarse a un torneo internacional.

Las estadísticas de Hernán Galíndez en esta temporada

En esta temporada con Huracán, Hernán Galíndez ha jugado un total de 30 partidos entre todas las competencias. Le han marcado 30 goles y pudo dejar su arco en 0 en otras 10 ocasiones. El portero mundialista de la Selección de Ecuador también reveló que no jugará en otro equipo argentino que no sea Huracán.

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