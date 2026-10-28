Sorpresa en Inglaterra: Piero Hincapié pidió irse del Arsenal y eligió nuevo club

El defensor ecuatoriano Piero Hincapié podría irse a otro gigante de Europa, pero esta vez por decisión del propio jugador.

El mercado europeo podría tener a Piero Hincapié como uno de sus grandes protagonistas. El defensor ecuatoriano tendría la posibilidad de cambiar de club por decisión propia, en medio de una situación que no lo tendría conforme en el Arsenal.

Según reportes de medios europeos, el agente de Piero Hincapié lo ofrecería al FC Barcelona pensando en el mercado de invierno. El conjunto catalán aparecería como una alternativa para el futuro del ecuatoriano tan solo un año después de su llegada a la Premier.

La decisión estaría relacionada con la falta de minutos que ha tenido el ecuatoriano en el Arsenal, aunque ya se habría recuperado de su lesión. Hincapié estaría molesto con su situación deportiva relegado tanto como central y lateral. Incluso, según las versiones que circulan, habría realizado un pedido formal de salida.

El entorno del futbolista consideraría que el FC Barcelona necesita reforzar su defensa central y podría estar dispuesto a negociar por el ecuatoriano. La operación rondaría los 60 millones de euros, para que los ‘Gunners’ tengan algún superávit.

Hincapié sería así el segundo defensor ecuatoriano relacionado con el FC Barcelona en las últimas horas, después de que surgieran versiones sobre un supuesto interés en William Pacho, del PSG. De concretarse alguno de estos movimientos, Ecuador podría tener a su primer ecuatoriano en el FC Barcelona.

El sueldo que ganaría Piero Hincapié en Arsenal

Piero Hincapié estaría cobrando cerca de 6 millones de dólares por año en el Arsenal, cifra que tendrán que repetir los interesados en sacarlo del conjunto de la Premier League.

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Ricardo Caliaflori le ganó la pulsada por el puesto a Piero Hincapié. Foto: Getty.

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En resumen