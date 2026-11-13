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Jugó en el Manchester City y lo ponen como nuevo refuerzo de Barcelona

Barcelona SC sigue buscando delanteros y ahora ponen a un ex jugador del Manchester City en sus planes, en un insólito rumor.

Jugó en el Manchester City y lo ponen como nuevo refuerzo de Barcelona
Jugó en el Manchester City y lo ponen como nuevo refuerzo de Barcelona

Barcelona tendría entre sus prioridades un delantero ante la casi segura salida de Darío Benedetto y entre las opciones que manejan los amarillos estaría un delantero que pasó por el Manchester City.

Según el periodista Andrés Espín, Marlos Moreno de Atlético Nacional podría negociar con Barcelona para el 2027. Sería como agente libre ya que acaba contrato en diciembre.

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Su fichaje raya en lo imposible: Atlético Nacional lo renovaría para venderlo por cerca de 3 millones al América de México; y si no, las Águilas le ofrecerían hasta cuatro veces lo que podría ganar en BSC.

Marlos Moreno cuenta con una amplia trayectoria internacional, pese a su juventud. Durante su carrera pasó por clubes como Flamengo de Brasil, Manchester City de Inglaterra y Deinze de Bélgica, además de Tenerife de España, entre otros equipos, antes de regresar a Atlético Nacional.

Marlos Moreno – Manchester City. Foto: Getty.

Marlos Moreno – Manchester City. Foto: Getty.

Los jugadores que dejarían Barcelona SC para el 2027

Entre los jugadores que están en la puerta de salida de Barcelona SC por el rendimiento están jugadores como: José Gabriel Cevallos, Jhonnier Chalá, Tomás Martínez y Héctor Villalba.

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En resumen

  • El apuntado para reemplazar al ‘Pipa’: Ante la casi segura salida de Darío Benedetto y la inminente purga de plantilla en el Astillero, el periodista Andrés Espín reveló que Barcelona SC tiene en carpeta al atacante colombiano Marlos Moreno, quien pertenece a Atlético Nacional y cuenta con pasado en el Manchester City de Inglaterra.
  • La fórmula del agente libre: Como el vínculo del extremo de 29 años con el conjunto verdolaga expira este mes de diciembre, la directiva torera buscaría seducirlo para que llegue a Guayaquil en condición de jugador libre de cara a la temporada 2027, aprovechando su amplio recorrido internacional por clubes como Flamengo, Tenerife y Deinze.
  • Un muro financiero casi infranqueable: Pese al entusiasmo que genera su cartel europeo, su arribo al ‘Ídolo’ raya en lo imposible debido a la competencia económica; Atlético Nacional planea renovarlo para venderlo en 3 millones de dólares al América de México, club que además está en capacidad de ofrecerle hasta cuatro veces el salario que podría pagarle Barcelona SC.
Gustavo Dávila
Gustavo Dávila
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