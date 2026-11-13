Jugó en el Manchester City y lo ponen como nuevo refuerzo de Barcelona

Barcelona SC sigue buscando delanteros y ahora ponen a un ex jugador del Manchester City en sus planes, en un insólito rumor.

Barcelona tendría entre sus prioridades un delantero ante la casi segura salida de Darío Benedetto y entre las opciones que manejan los amarillos estaría un delantero que pasó por el Manchester City.

Según el periodista Andrés Espín, Marlos Moreno de Atlético Nacional podría negociar con Barcelona para el 2027. Sería como agente libre ya que acaba contrato en diciembre.

Su fichaje raya en lo imposible: Atlético Nacional lo renovaría para venderlo por cerca de 3 millones al América de México; y si no, las Águilas le ofrecerían hasta cuatro veces lo que podría ganar en BSC.

Marlos Moreno cuenta con una amplia trayectoria internacional, pese a su juventud. Durante su carrera pasó por clubes como Flamengo de Brasil, Manchester City de Inglaterra y Deinze de Bélgica, además de Tenerife de España, entre otros equipos, antes de regresar a Atlético Nacional.

Marlos Moreno – Manchester City. Foto: Getty.

Los jugadores que dejarían Barcelona SC para el 2027

Entre los jugadores que están en la puerta de salida de Barcelona SC por el rendimiento están jugadores como: José Gabriel Cevallos, Jhonnier Chalá, Tomás Martínez y Héctor Villalba.

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En resumen