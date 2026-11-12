Sonó para Independiente del Valle y definido el club que se quedará con Leonardo Campana

Leonardo Campana protagonizó varios rumores que lo vinculaban con un posible regreso al fútbol ecuatoriano para 2027. Sin embargo, después de varias semanas de especulaciones, finalmente se conoció dónde jugará el delantero el próximo año y no es en Independiente del Valle.
Desde New England Revolution respaldaron al atacante nacional pese a que lleva varios meses fuera de las canchas por lesión. Leonardo Campana continuará en los planes del club estadounidense para 2027, descartando por ahora su retorno al fútbol ecuatoriano.
Leonardo Campana no juega desde marzo debido a una lesión muscular, cuya recuperación se ha prolongado sin que se conozcan oficialmente los motivos. No obstante, el entrenador del equipo, Marko Mitrovic, manifestó que espera contar nuevamente con el delantero durante esta temporada.
El próximo partido de Leonardo Campana con New England podría llegar directamente en los playoffs, aunque todo dependerá de cómo evolucione su recuperación y de su progresiva incorporación a los entrenamientos grupales.
Esta situación también mantiene al delantero fuera de los planes de la Selección de Ecuador bajo el mando de Marcelo Gallardo. Su último partido con la Tri fue durante los amistosos de finales de 2025 con Sebastián Beccacece y, posteriormente, la lesión le impidió participar en el Mundial.
Los refuerzos de Independiente del Valle para el 2026
Djorkaeff Reasco, Daykol Romero, Hugo Quintana, Jhon Espinoza, Juan Viscava, Carlos González, Matías Perelló; son los nuevos refuerzos de Independiente del Valle en todo el 2026.
Leonardo Campana – Selección de Ecuador. Foto: Getty.
En resumen
- Respaldo total en la MLS: Pese a llevar sin jugar desde marzo por una prolongada lesión muscular, el New England Revolution ratificó su confianza en Leonardo Campana y confirmó que lo mantiene en sus planes para la temporada 2027, cerrando definitivamente la puerta a los rumores que lo situaban como refuerzo de Independiente del Valle.
- El calvario médico y la recta final: El delantero ecuatoriano atraviesa una extensa recuperación cuyos plazos se han dilatado sin un parte médico oficial detallado; no obstante, el entrenador Marko Mitrovic confía en recuperarlo a tiempo para disputar los playoffs de la liga estadounidense, sujeto a su evolución en los entrenamientos grupales.
- Lejos del radar de Marcelo Gallardo: Esta inactividad prolongada le costó muy caro en La Tri; tras disputar su último encuentro a finales de 2025 bajo el ciclo de Sebastián Beccacece, la lesión lo dejó sin Mundial y lo mantiene completamente marginado de las convocatorias de Marcelo Gallardo.