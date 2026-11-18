Gonzalo Plata dejó la Selección de Ecuador antes del segundo amistoso en medio de rumores y se conoció la primera decisión del Flamengo.

Gonzalo Plata fue uno de los jugadores protagonistas de esta doble fecha FIFA, aunque no por los motivos deportivos. El extremo ecuatoriano dejó la concentración de la Selección de Ecuador antes del partido vs. Bolivia y en Flamengo tomaron una decisión sobre el ‘tricolor’.

Según el portal Mr. Offisder y medios brasileños, en Flamengo valoraron positivamente que Gonzalo Plata haya pedido volver al club para los partidos restantes del Brasileirao.

El gigante de Brasil lo pondrá de titular este miércoles contra Athletico Paranaense. Mientras tanto, en Ecuador siguen los rumores de qué ocurrió detrás de la salida del ecuatoriano.

Marcelo Gallardo oficialmente contó que fue el jugador quién pidió su salida de la concentración para volver a Brasil. “Me dio sus motivos para volver a Brasil con su club, el resto está en el comunicado”, dijo el DT argentino en rueda de prensa.

El periodista Lenín Romero apuntó a que hubo un desacuerdo entre jugador y cuerpo técnico por la cantidad de minutos que tuvo contra Costa Rica, ingresando apenas 5 minutos.

Flamengo podría vender a Gonzalo Plata para la siguiente temporada

La confianza de Flamengo en Plata podría ser temporal, distintos medios apuntan a que Gonzalo Plata sería vendido en el 2027, de preferencia a Europa aunque ya en el Brasileirao lo quieren.

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Gonzalo Plata – Selección de Ecuador. Foto: Getty.

En resumen