La Selección de Ecuador tiene algunos jugadores pedidos por los hinchas para la siguiente fecha FIFA de marzo.

La Selección de Ecuador ganó en sus dos amistosos de noviembre de la fecha FIFA sin embargo, los hinchas criticaron a algunos jugadores y pidieron a otros. Marcelo Gallardo tiene varias ‘recomendaciones’ de los aficionados para la siguiente jornada de amistosos.

Con Kendry Páez lejos de su nivel, Mateo Viera, Jhojan Julio y Junior Sornoza fueron pedidos por los hinchas de Ecuador para el puesto de volante central. Los dos primeros fueron observados por el cuerpo técnico.

Kevin Rodríguez sigue siendo señalado por su dificultad de marcar y los aficionados pidieron el regreso de Enner Valencia y Michael Estrada, ambos de mejor presente que la ‘Rola’.

En los laterales, Layan Loor y Junior Ayoví destacaron en LigaPro y los aficionados los pidieron en la ‘Tri’ para la jornada de marzo. Más elementos de LigaPro fueron observados, pero no incluidos.

Marcelo Gallardo recorrió varios estadios de LigaPro viendo jugadores pero al final mantuvo la base con futbolistas que destacan en el extranjero en la presente temporada.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de Ecuador?

La Selección de Ecuador vuelve a jugar ya la próxima fecha FIFA en febrero y marzo, con dos amistosos a jugarse en Estados Unidos. Los posibles rivales que ya suenan son Brasil, otro rival de CONCACAF y tal vez una selección UEFA.

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Junior Sornoza – Selección de Ecuador. Foto: Getty.

En resumen