Liga de Quito va por dos figuras de LigaPro para el 2027

Liga de Quito ya piensa en refuerzos para la siguiente temporada y va por dos figuras de la LigaPro para el 2027.

Liga de Quito ya empieza a planificar su plantilla para la temporada 2027 y la dirigencia analiza diferentes opciones para reforzar al equipo. Entre los nombres apuntados están dos figuras de LigaPro.

Franco Posse y José Luis Marrufo, ambos jugadores de Macará, podrían ser nuevos refuerzos de Liga. Posse se desempeña como delantero y aparece como una alternativa para reforzar el ataque, mientras que Marrufo es defensor y ya estuvo en planes de Barcelona y Emelec.

Los dos futbolistas han conseguido destacar con Macará y son considerados piezas importantes dentro de su equipo. Para concretar ambas operaciones, Liga de Quito tendría que desembolsar una cifra cercana a los 1,2 millones de dólares por ambos.

La llegada de Posse estaría relacionada con la salida de Deyverson, cuyo contrato no sería renovado para 2027. En el caso de Marrufo, su incorporación responde a una necesidad en defensa y también sería un pedido de Gustavo Álvarez, además de los rumores de la salida de Ricardo Adé.

Estas posibles contrataciones van de la mano con la no renovación de Deyverson y una posible venta de Gabriel Villamil permitirían liberar recursos, mientras que en Liga de Quito tampoco se descartan más movimientos en la plantilla antes de la próxima temporada.

Los fichajes que Liga de Quito firmó para este 2026

Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo, Yerli Quiñónez, Deyverson, Kevin Velasco, Frangoy Zambrano, Luis Segovia, Lucas Rodríguez y Marcelo Weigandt como refuerzos.

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Franco Posse – Macará. Foto: Getty.

En resumen