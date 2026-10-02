Selección de Ecuador sorprende y convocó a uno de los jugadores de Emelec

La Selección de Ecuador armó una convocatoria para el microciclo de la sub 20 e incluyó a un jugador actual de Emelec.

Emelec vuelve a tener uno de sus jóvenes talentos en la Selección de Ecuador, esta vez para un nuevo microciclo de la categoría Sub-20. Aunque en la mayor siguen sin tener representatividad.

Se trata de David Saya, jugador de Emelec que forma parte del grupo de 26 futbolistas convocados a la Selección de Ecuador Sub-20. El mediocampista fue considerado para este proceso que busca preparar al equipo de cara al próximo Campeonato Sudamericano de la categoría.

El combinado dirigido en esta categoría cumple un nuevo microciclo en la Casa de la Selección, donde los jugadores trabajan durante estos días para ganarse un lugar en la lista definitiva. Saya tendrá la oportunidad de mostrarse ante el cuerpo técnico y competir por un puesto en el proceso juvenil.

Además, Ecuador Sub-20 tendrá dos partidos amistosos frente a Perú como parte de esta preparación. El primero está programado para este sábado 3 de octubre, mientras que el segundo se disputará el martes 6 de octubre, encuentros que servirán para evaluar a los futbolistas convocados.

En la Selección de Ecuador absoluta, Emelec lleva tiempo sin tener un jugador convocado de manera habitual. Sin embargo, Fragozo ha sido incluido recientemente como sparring de la Tricolor, mientras que ahora David Saya representa al conjunto azul dentro del proceso Sub-20.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de Ecuador?

La Selección de Ecuador jugará el lunes 5 de octubre por el tercer puesto de la Copa Kirin contra el perdedor de la llave entre Nueva Zelanda y Panamá, el partido sería 01h30am (hora local).

Publicidad

David Saya – Emelec. Foto: LaTri

En resumen