Barcelona es otro de los grandes de Ecuador que está pensando en convertirse en una SAD para solucionar su crisis económica.

Barcelona SC también maneja un déficit millonario desde hace varios años, desde la directiva del club manejan pasar a ser una SAD, con la debida socialización y aprobación a socios, y desde ya hay cuatro equipos que se perfilan como compradores.

Según el periodista Eduardo Erazo, hay hasta cuatro interesados en comprar a los amarillos si pasan a este nuevo modelo de Sociedades Anónimas Deportivas. Dos de ellas vienen de México, con el Grupo Caliente y el Grupo Pachuca interesados y con contactos ya hechos.

Otro de los interesados sería Rafael Verduga, el ex directivo de Barcelona habría declarado ser uno de los que analizaría la compra mayoritaria del equipo, según el comunicador.

No reveló nombres pero Erazo adelantó que desde Brasil también habría un interesado en adquirir al club amarillo. Todo esto luego de señalar que dos de los presuntos interesados a la presidencia del club, Felipe Caicedo y Pablo Campana, no cumplen requisitos.

Desde la semana pasada medios guayaquileños señalan que Miguel Montalvo podría llamar a elecciones en Barcelona. La aprobación a ser SAD debe ser hecha en una Asamblea General.

El otro grande de Ecuador que piensa en pasar a ser una SAD

Este miércoles tomó fuerza el rumro de que Emelec analiza paser a ser una Sociedad Anónima e incluso hubo la convocatoria a la Asamblea de Socios para tratar el tema.

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En resumen