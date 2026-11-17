Ángelo Preciado atraviesa un momento complicado en el Atlético Mineiro, donde lleva varios meses sin tener continuidad. Ante la falta de minutos, el lateral ecuatoriano podría cambiar de equipo y, sorpresivamente, aparece la posibilidad de regresar al fútbol ecuatoriano para jugar en un grande de LigaPro.

Según información de medios brasileños, Preciado estaría en los planes de Liga de Quito para reforzar su plantilla. La operación se plantearía mediante un préstamo por un año, con una opción de compra al finalizar la temporada, su fichaje definitiva rondaría más de 2 millones de dólares.

El defensor dejó Independiente del Valle en 2021, después de conquistar la Copa Sudamericana. Su primera experiencia en el exterior fue en el Genk de Bélgica, club en el que permaneció durante cuatro temporadas.

Posteriormente, tras tres años en el Sparta Praga de República Checa, Preciado regresó a Sudamérica para incorporarse al Atlético Mineiro. Sin embargo, su participación ha sido limitada y apenas registra 14 partidos en lo que va del año.

Por su parte, Liga de Quito tiene como una de sus prioridades reforzar el lateral derecho de cara a la próxima temporada. La posible llegada de Ángelo Preciado podría representar una fuerte inversión económica para el conjunto capitalino, mientras hay una alarma por el déficit del club.

El contrato de Ángelo Preciado con Atlético Mineiro

Preciado apenas llegó a Brasil en enero de 2026 y el lateral tiene aún un contrato hasta la temporada 2029. Por lo cual, en caso de querer salir de Mineiro y no llegar a un club ecuatoriano, también está la chance de firmar con otro equipo de la Liga de Brasil.

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Ángelo Preciado – Selección de Ecuador., lleva dos Mundiales. Foto: Getty

En resumen