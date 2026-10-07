Los nombres que suenan para Liga de Quito si se va Gustavo Álvarez

Gustavo Álvarez recibiría una oferta para salir de Liga de Quito y ya empiezan a sonar nombres para reemplazar al entrenador.

Liga de Quito podría tener que salir nuevamente al mercado en busca de entrenador para 2027 tras el interés de la Selección de Chile en Gustavo Álvarez para asumir el proceso rumbo a las próximas Eliminatorias. Por lo que en la ‘U’ ya empiezan a aparecer algunos nombres como posibles reemplazantes.

Entre los primeros candidatos que aparecen como rumor están Norberto Araujo, Rubén Darío Insúa, Reinaldo Rueda y Diego Cocca. Los tres primeros conocen el fútbol ecuatoriano y ya tuvieron experiencias dirigiendo en el país, mientras que Cocca cuenta con un recorrido internacional que también lo pone dentro de las alternativas que podrían ser consideradas por la dirigencia.

Lo curioso es que varios de estos nombres no son nuevos para Liga de Quito. Araujo, Insúa y Rueda ya habían sonado como posibles reemplazos de Tiago Nunes, cuando el conjunto albo todavía buscaba al entrenador que tomaría las riendas del equipo

En aquella búsqueda, el nombre que más interés generaba era el de Gustavo Costas. El argentino acababa de dejar Racing y estaba disponible para asumir un nuevo desafío, pero las conversaciones con Liga no llegaron a buen puerto debido a que no hubo acuerdo en la parte económica.

Por ahora, Gustavo Álvarez tiene contrato con Liga de Quito hasta diciembre de 2027, aunque el interés de Chile podría cambiar los planes para la próxima temporada. Mientras tanto, el entrenador argentino continúa al frente del equipo, que está en carrera tanto en la Copa Ecuador como en la LigaPro.

El salario que le ofrece la Selección de Chile a Gustavo Álvarez

La Selección de Chile tiene a Julen Lopetegui y Manuel Pellegrini como alternativas, pero si se deciden por Gustavo Álvarez, su salario superaría los 2 millones de dólares al año.

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