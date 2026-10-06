La ola de salidas que podría tener Emelec para el 2027

En Emelec mientras algunos piensan en fichajes 2027, uno de los titulares dejará el club ante el interés de equipos del exterior.

Mientras Emelec ya piensa en los refuerzos para la temporada 2027, el club también podría afrontar una ola de salidas entre jugadores que terminan contrato y otros que esperan propuestas para definir su futuro. La dirigencia eléctrica tendrá varias decisiones que tomar en los próximos meses.

Hasta cinco jugadores podrían dejar Emelec en diciembre de este año y hacerlo como agentes libres. Entre los futbolistas cuyos contratos llegan a su final aparecen Pedro Ortiz, Eduardo Bores y Sergio Quintero, mientras que también están las situaciones de Gonzalo Napoli y Rommy Borja, que podrían generar movimientos en el plantel.

El caso de Gonzalo Napoli es diferente, ya que todavía tiene contrato con Emelec y podría ser el único de este grupo que deje ingresos al club mediante una transferencia. El mediocampista estaría siendo seguido por dos clubes del fútbol chileno, que ya habrían realizado sondeos por sus servicios.

Antes de pensar en nuevos fichajes, Emelec también deberá solucionar varios problemas económicos. El club tiene cerca de 2 millones de dólares en deudas FIFA que necesita cancelar, además de otros gastos administrativos que condicionan el presupuesto disponible para reforzar la plantilla.

A pesar de esta situación, ya empiezan a aparecer nombres para el próximo mercado. Entre las posibilidades que se manejan está el regreso de Ángel Mena y Ayrton Preciado, dos futbolistas que tuvieron etapas importantes con el conjunto eléctrico y que podrían convertirse en opciones para reforzar al equipo en 2027.

Los fichajes que tiene Emelec para 2026

Para la siguiente temporada, Emelec ya confirmó como sus nuevos jugadores a Estalin Segura, Víctor Griffith, Angelo Mina Luca Klimowicz, Francisco Pizzini, Gonzalo Napoli, Ariel Mina y Aníbal Leguizamón, Ignacio Guerrico, Luca Klimowicz,

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