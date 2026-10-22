Macará estuvo rápido en la LigaPro y ficharía a dos jugadores que querían los grandes

Macará estuvo más rápido para fichar a estos dos jugadores de la LigaPro para la siguiente temporada.

Macará nuevamente estuvo más rápido que todos los grandes de la LigaPro y ahora se confirmó que el club hará dos fichajes que amargan los planes de los otros grandes de Ecuador. El equipo ambateño quiere volver a competir en la temporada 2027.

Fue el mismo presidente de Macará, Jorge Salazar, quien confirmó que el club hará uso de la opción de compra sobre los pases de Franco Posse y Agustín Campana. Ambos jugadores vienen de una gran temporada en el fútbol ecuatoriano.

Posse es uno de los goleadores del torneo y termina contrato con el club a finales de 2026, mientras que Campana llegó como refuerzo a mitad de temporada, y pudo ya marcar grandes diferencias en la plantilla, incluso el pasado fin de semana le anotó a IDV.

Por otro lado, ambos futbolistas se habían metido en planes de equipos como Emelec, Liga de Quito o Barcelona SC, que podían aprovechar que estaban libres. No se descarta que salgan de Macará, pero ahora sería dejando una importante cifra en una eventual venta.

Campana es una figura de LigaPro. (Foto: Imago)

En esta temporada, el equipo celeste pudo meterse a pelear por los primeros lugares y si se cumple la lógica, el club también será el subcampeón del fútbol ecuatoriano, solo por detrás de IDV. Todos estos motivos llevan a la directiva a moverse rápido por sus fichajes.

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Los números de Franco Posse en Macará

En esta temporada, el delantero de la LigaPro, Franco Posse ha jugado con Macará un total de 43 partidos entre todas las competencias. Marcó 18 goles y dio 6 asistencias. Sumó en cancha poco más de 3.100 minutos y es una de las figuras del campeonato.

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