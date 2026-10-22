El ‘Loco’ Cortez la rompe en la LigaPro y este campeón ecuatoriano buscaría su fichaje

El equipo de la LigaPro que buscaría el fichaje del 'Loco' Cortez para la siguiente temporada.

El ‘Loco’ Cortez es uno de los mejores jugadores de la LigaPro en esta temporada. El volante ecuatoriano encontró un segundo aire en su carrera vistiendo los colores de Libertad, por lo cual, para la siguiente temporada ya empieza a sonar para diferentes equipos.

Uno de los más interesados en su servicio sería Aucas. El ‘Papá’ es uno de los equipos más fuertes en esta temporada, pero quiere reforzar la mitad de la cancha con otro tipos de jugadores para 2027. El equipo del sur de Quito también se puede meter a la siguiente Libertadores.

Gabriel Cortez no venía de buenas temporadas antes de llegar a Libertad, en Barcelona SC más pasó cerca de las polémicas y fuera de la canchas que jugando. Para este 2026, apostó por irse a Loja y al jugador le han resultado bien las cosas en este año.

Por otro lado, no se descarta que lleguen más ofertas de otros equipos que vuelvan a ver en su nivel una solución para la creatividad de su equipo. El volante incluso estuvo cerca firmar con Emelec en varios momentos de la temporada 2026 e inicios de 2026.

El ‘Loco’ Cortez viene siendo titular y figura en Libertad. (Foto: GettyImages)

Algunos equipos del fútbol ecuatoriano ya se están moviendo pensando en los fichajes de la siguiente temporada. Puesto que, el campeonato ecuatoriano comenzará desde un poco antes en 2027. Está anunciado que el torneo del siguiente año comenzará en enero.

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Los números del ‘Loco’ Cortez en esta temporada

En esta temporada, el ‘Loco’ Cortez ha jugado un total de 27 partidos con Libertad. El futbolista marcó 7 goles y dio 5 asistencias, es decir, 12 contribuciones de gol. Ha sumado en cancha más de 1.500 minutos siendo un año muy regular.

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