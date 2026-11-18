Moisés Caicedo no completó el partido entre la Selección de Ecuador y Bolivia y el volante explicó los motivos.

Moisés Caicedo volvió a ser titular en la Selección de Ecuador contra Bolivia, sin embargo el volante ecuatoriano no terminó el partido. Al final resultó que no fue decisión de Marcelo Gallardo.

“No me sentía muy bien, así que pedí el cambio porque sé que tengo otro compromiso con mi club. Intentaré llegar lo antes posible y recuperarme”, dijo Moisés Caicedo, contanto que fue él quién pidió el cambio en el segundo tiempo.

Los hinchas tuvieron reacciones distintas a estas declaraciones, unos criticaron que en tiempo de selección diga que prioriza a su club; al mismo tiempo otros señalaron que debió ausentarse completamente para que el DT pruebe variantes.

Así mismo, hubo reacciones sobre el compromiso de Moisés Caicedo de viajar con molestias físicas y un largo trayecto para estar disponible para la Selección de Ecuador.

Las reacciones se dan en medio de la ausencia de Gonzalo Plata de la concentración quién habría pedido irse para sumarse de vuelta al cierre de temporada con el Flamengo el fin de semana.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de Ecuador?

La Selección de Ecuador vuelve a jugar ya la próxima fecha FIFA en febrero y marzo, con dos amistosos a jugarse en Estados Unidos. Los posibles rivales que ya suenan son Brasil, otro rival de CONCACAF y tal vez una selección UEFA.

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Moisés Caicedo – Selección de Ecuador. Foto: Getty.

En resumen