Ofrecieron a Gustavo Álvarez a otro equipo para el 2027 ¿y Liga de Quito?

El DT Gustavo Álvarez negocia con Liga de Quito su continuidad pero será ofrecido a otro equipo para el 2027.

Gustavo Álvarez comenzó a negociar su continuidad con Liga de Quito, pero otro equipo parece meterse en los planes del entrenador argentino. La Selección de Chile volvería a aparecer en el horizonte del técnico, quien podría recibir una nueva propuesta para asumir en la ‘Roja’.

Según informó ESPN, Gustavo Álvarez volverá a ser ofrecido a la Selección de Chile en diciembre, junto a otros dos entrenadores cuyos nombres todavía no fueron revelados. El argentino formaría parte de una terna que será presentada a la directiva de la ANFP.

Esta sería la segunda ocasión en la que el nombre de Álvarez aparece como una alternativa para dirigir a la ‘Roja’. Mientras tanto,Nicolás Córdova seguirá al frente del interinato hasta finalizar los dos amistosos programados durante noviembre.

Gustavo Álvarez tiene contrato con Liga de Quito hasta junio de 2027, por lo que una eventual salida rumbo a la Selección de Chile implicaría una indemnización para el conjunto ecuatoriano. En territorio chileno, el estratega argentino ya conquistó títulos con Huachipato y Universidad de Chile.

Otros nombres que llevan semanas sonando, aunque sin confirmaciones oficiales, para asumir la dirección técnica de Chile son Luis Zubeldía, Manuel Pellegrini, Nicolás Larcamón y Julen Lopetegui.

Las estadísticas de Gustavo Álvarez en 2027

Al frente de Liga de Quito, Gustavo Álvarez ya ha dirigido un total de 22 partidos entre todas las competencias. Sumando 9 victorias, 6 empates y tan solo 7 derrotas. Sin embargo, quedó fuera en semis de la Copa Ecuador y en cuartos de final de la Copa Libertadores.

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