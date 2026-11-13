Los hinchas le exigen a Marcelo Gallardo estas salidas en la Selección de Ecuador

La Selección de Ecuador empezó a tener jugadores criticados desde que Marcelo Gallardo eligió el once inicial.

La Selección de Ecuador tiene nuevamente expectativa para conocer cómo jugará la ‘Tri’ en su segunda gira de amistosos bajo el mando de Marcelo Gallardo.

Desde que la Tri anunció su once, los hinchas exigieron las salidas de Jackson Porozo y Hernán Galíndez. Aunque los motivos tienen matices distintos importantes.

El defensor ecuatoriano fue uno de los más criticados en la gira de Asia y su convocatoria fue cuestionada debido al nivel en su club sumado a que había otras alternativas tanto en LigaPro como jóvenes como Dennier Ordóñez que podrían ser convocados

Hernán Galíndez es titular en la ‘Tri’ pero con 40 años de edad, los hinchas piden que ya empiecen a utilizar al recambio pensando en las Eliminatorias del siguiente año.

Lo llamativo es que Marcelo Gallardo insistiera como titular a Jackson Porozo en sus primeros dos ciclos de amistosos, sin que fuera uno de los referentes o utilizados por Beccacece.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de Ecuador?

La Selección de Ecuador vuelve a jugar el martes 17 de noviembre a las 18h30 en el estadio Monumental de Guayaquil.

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