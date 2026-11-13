Pese a la victoria, Marcelo Gallardo contó qué no le gustó de la Selección de Ecuador

Marcelo Gallardo también dio sus impresiones sobre el partido de Ecuador vs. Costa Rica en el Olímpico Atahualpa.

Marcelo Gallardo tuvo su primer amistoso en el segundo ciclo de fecha FIFA con la Selección de Ecuador y el DT argentino se refirió a la victoria contra Costa Rica, señalando igual cosas por mejorar.

En rueda de prensa el DT argentino contó que no le gustó “como Costa Rica encontró juego interno que les complicó”. En los primeros minutos fueron los centroamericanos los que lucían más fluidos.

Esto es una indirecta a los jugadores del centro de campo que tenían que defender y también colaborar con la marca cuando no tenían balón, independiente de su posición.

Marcelo Gallardo sacó a Moisés Caicedo en el centro de campo como el volante de marca, a Pedro Vite para la creación y a Kenny Arroyo y John Yeboah como los extremos.

Este resultado es más positivo de lo que mostró la ‘Tri’ en la gira de Asia contra Corea del Sur, Japón y Panamá; con 2 empates y 1 derrota en tres partidos jugados en la Copa Kirin.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de Ecuador?

La Selección de Ecuador vuelve a jugar el martes 17 de noviembre a las 18h30 en el estadio Monumental de Guayaquil.