Revelan tres ofertas que recibió Enner Valencia ¿mejores que Boca Juniors?

Enner Valencia es figura de Boca Juniors pero su futuro podría haber cambiado luego de tres ofertas importantes que recibió.

Enner Valencia es sin duda el hombre del momento en Argentina y en Boca Juniors. Sin embargo, su historia pudo ser distinta, luego de que tres clubes intentaran contratarlo para esta temporada, todas con firas importantes..

El delantero recibió una oferta formal de Emelec para regresar este año, una opción que incluso era la que más le gustaba. Así lo reveló Luis Miguel Escalada, director deportivo del club, en el programa De Una de Studio Fútbol.

Según contó Escalada, posteriormente Enner recibió el llamado de Juan Román Riquelme para jugar en Boca Juniors. Entre la propuesta económica y lo que representa el gigante argentino, el atacante terminó decidiéndose por el Xeneize.

El deseo de Enner Valencia de regresar a Emelec era tan grande que anteriormente había descartado ofertas millonarias de Talleres de Córdoba y del fútbol mexicano. Sin embargo, la aparición de Boca cambió completamente sus planes.

En Boca Juniors, Enner Valencia cobraría cerca de 1,2 millones de dólares anuales, más de tres veces lo que Emelec podía ofrecerle. Además, el ecuatoriano ha ganado protagonismo en Argentina y ya consiguió conquistar un título con el conjunto Xeneize.

Las estadísticas de Enner Valencia en Boca

Ahora con la camiseta de Boca, Enner Valencia jugó un total de 17 partidos ya entre todas las competencias. El ecuatoriano ha marcado ya un total de 6 goles y solo ha dado 2 asistencias. Suma en cancha más de 500 minutos y ahora también un campeonato.

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