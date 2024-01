Este miércoles 10 de enero de 2024 se informó que Liga de Quito estaría buscando el fichaje de una joven figura del fútbol de Argentina. El club campeón de Ecuador y de la Copa Sudamericana es el único grande de la LigaPro que no ha anunciado ningún fichaje para la próxima temporada.

Según reveló en exclusiva Mr OFFSIDER, Liga de Quito estaría siguiendo el fichaje de uno de los jugadores más prometedores del fútbol argentino, Diego Barrera. El atacante de 19 años ha destacado en Talleres de Córdoba en este 2023 y uno de los clubes más importantes de todo el continente se animaría a hacer realidad su fichaje.

Liga de Quito pasa por una importante inestabilidad administrativa para 2024. Los ‘Albos’ no solo ya no tienen entrenador, tras la salida de Luis Zubeldía, sino que también ya han perdido a varios elementos que fueron titulares en el doblete histórico de 2023 y que se van del club por no renovar su contrato.

Asimismo, Liga de Quito se ha dejado adelantar por equipos como Barcelona SC, Emelec e Independiente del Valle, rivales directos en la pelea por la LigaPro, y que ya se han reforzado con varios jugadores. El ‘Albo’ tiene algunos torneos importantes en este 2024, por lo cual, hay mucha incertidumbre en la hinchada por el camino que tomará la hinchada en esta nueva temporada.

Se espera que en las próximas semanas, Liga de Quito anuncie varios fichajes y también a su nuevo entrenador. Estas situaciones administrativas también estarían demoradas porque el club aún es regido por la Comisión Especial de Fútbol, que administrará todo lo deportivo hasta el próximo 31 de enero de 2024.

Las estadísticas de Diego Barrera en 2023

En 2023 Diego Barrera dio su primer salto al fútbol profesional con la camiseta de Talleres de Córdoba. El joven de 19 años jugó 14 partidos en la temporada con la ‘T’ viniendo en la mayoría desde el banco de suplentes. En este periodo de partidos no anotó ningún gol, pero dio una asistencia.

Los jugadores que han dejado Liga de Quito

Liga de Quito ha perdido a los siguientes jugadores para la temporada 2024: Mauricio Martínez, Paolo Guerrero, José Angulo, Renato Ibarra y posiblemente Óscar Zambrano, quien podría llegar a Europa en los próximos días. La mayoría de los jugadores que no continuarán en el ‘Albo’ fueron titulares y claves para hacer historia en el 2023, por lo cual, el club debería apurarse buscando reemplazos de garantía para estos elementos.