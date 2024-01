Este martes 9 de enero de 2024 se confirmó que el volante que Emelec descartó a inicios de 2023, Roberto Garcés, tendrá que volver al club tras terminar su préstamo en Libertad en la LigaPro. El volante tricolor tenía una opción de compra, pero finalmente no se hizo efectiva y tendrá que regresar al equipo azul para esta nueva temporada.

Roberto Garcés llegó a Emelec en el 2022 como uno de los fichajes que más variantes ofrecía para la mitad de la cancha, no obstante, las lesiones y las pocas oportunidades no le permitieron mostrar su mejor nivel. Para la temporada 2023 el club lo cedió a Libertad de Loja con una opción de compra, que finalmente no se hizo efectiva.

Emelec está corto de jugadores en la mitad de la cancha, sin embargo, Roberto Garcés no entraría en planes del DT Hernán Torres y se le buscaría una nueva cesión en la LigaPro. El ‘Gato’ llegó al club ‘eléctrico’ con un contrato firmado hasta 2025.

El ‘Bombillo’ cuenta en la mitad de la cancha con Cristhian Valencia, Marcelo Meli, Ronny Borja para este 2024. Asimismo se estaría por cerrar la llegada de Cristhian Erbes, por lo cual, ya no habría espacio para Roberto Garcés en el equipo titular y como alternativa.

En Libertad de Loja Roberto Garcés terminó siendo clave para que el equipo se consolide en la mitad de la cancha y consiga los resultados necesarios para salvar la categoría. El ‘Gato’ podría nuevamente llegar a Libertad de Loja, que hace varios días informó estaba buscando un préstamo.

¿Qué jugadores deben regresar a Emelec para 2024?

Los jugadores que deben volver a Emelec si los equipos a los que fueron prestados no hacen uso de la opción de compra son: Sebastián Tarira, Dixon Vera, Kevin Rivera, Roberto Garcés y Byron Palacios, este último no tenía opción de compra, pero está trabajando en la pretemporada con El Nacional, por lo cual, se espera que se confirme su actual situación.

Las altas y bajas de Emelec para 2024

Para la temporada 2024, Emelec cuenta en su plantilla con altas confirmadas como: Marcelo Meli, Rodrigo Rivero, Maicon Solis, Andrés Ricaurte, Washington Corozo. Se espera que en las próximas hora se hagan los anuncios oficiales de Cristhian Erbes, Thiago Vecino o Facundo Castelli, Alexander González y otros posibles fichajes.

Asimismo, Emelec tiene como baja a jugadores que fueron titulares a lo largo de 2023 como: Aníbal Chalá, Diego García, Samuel Sosa, Bryan Angulo, Carlos Villalba, Bleiner Agrón, Alexis Zapata y José Francisco Cevallos, la mayoría por terminación de contrato y no ampliación del mismo.