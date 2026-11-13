Sorpresa: Atlético de Madrid compró la mitad de uno de los clubes de LigaPro

El Atlético de Madrid tendrá participación en el fútbol ecuatoriano con la compra de la mitad de uno de los nuevos equipos de LigaPro.

Atlético de Madrid anunció oficialmente la adquisición del 50% de Atlético JBG Fútbol Club mediante un comunicado difundido en sus redes sociales. De esta manera, el conjunto español expande su conglomerado deportivo a un nuevo país y desembarca por primera vez en el fútbol ecuatoriano.

La operación se concretó luego del histórico ascenso del equipo ecuatoriano como campeón de la LigaPro Serie B 2026. Con esta alianza, el club de la capital española tendrá participación directa en las decisiones de la institución de cara a su debut en la máxima categoría del fútbol nacional.

Atlético de Madrid continúa expandiendo su presencia en América, donde anteriormente adquirió participación en Atlético San Luis de México y Atlético Ottawa de Canadá. Sin embargo, esta representa su primera incursión en Sudamérica, con Ecuador como punto de partida de su proyecto en la región.

En lo deportivo, Atlético JBG formará parte de la LigaPro 2027 tras conquistar el campeonato de la Serie B y conseguir el ascenso a Primera División. La institución afrontará así un desafío histórico con el respaldo de una de las estructuras deportivas más importantes de Europa.

La alianza entre ambos clubes no surgió de manera repentina, ya que durante el año anterior incluso hubo presencia de directivos del Atlético de Madrid en Ecuador, con señales de una posible vinculación que finalmente terminó concretándose.

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En resumen