Sonó para Barcelona y Liga de Quito pero Lorenzo Faravelli ficharía por sorpresivo club de LigaPro

Lorenzo Faravelli sí pegaría la vuelta al fútbol ecuatoriano, lo sorpresivo es que pese a que dos de los grandes lo contactaron, el volante argentino se iría a otro de los modestos campeones de LigaPro.
Según el periodista Nicolás Ayala, Lorenzo Faravelli fue ofrecido a SD Aucas por parte de su representante. El volante campeón con IDV rechazaría a Liga y Barcelona por ir al club ‘Oriental’.
El futbolista acaba contrato en diciembre con el Necaxa y como agente libre tiene vía abierta para firmar con cualquier equipo. Liga de Quito y Barcelona quieren un enganche como prioridad.
Faravelli dejó Independiente del Valle en 2024 para continuar su carrera en México, donde fichó por Cruz Azul antes de llegar a Necaxa. En Ecuador ganó la LigaPro 2021, la Copa Sudamericana 2022 y la Recopa 2023.
Tuvo pasos efímeros por Necaxa tras un paso positivo por Cruz Azul, con quiénes ganó la Concachampions. Newells de Argentina también lo quiere fichar para la siguiente temporada.
Las estadísticas de Lorenzo Faravelli en esta temporada
Faravelli termina contrato con Necaxa en esta temporada y es posible que no renueve. En este curso, el jugador ha disputado con el club un total de 29 partidos entre todas las competencias. No ha marcado goles y apenas ha dado 2 asistencias. El futbolista ya tiene 33 años de edad.
Lorenzo Faravelli fue figura del Independiente multicampeón. Foto: Getty.
En resumen
- El sorpresivo portazo a los gigantes: Tras finalizar su vínculo contractual con el Necaxa de México este mes de diciembre, el mediocampista argentino Lorenzo Faravelli tendría todo listo para regresar al fútbol ecuatoriano como agente libre, descartando ofertas formales de Liga de Quito y Barcelona SC, clubes que lo tenían como prioridad para el puesto de enganche.
- Rumbo al proyecto ‘Oriental’: Según reveló el periodista Nicolás Ayala, el representante del jugador de 33 años lo habría ofrecido directamente a Sociedad Deportiva Aucas; el ‘Ídolo del Pueblo’ se quedaría con los servicios del multicampeón sudamericano, dando uno de los golpes más inesperados del mercado de pases de cara a la temporada 2027.
- Un palmarés que impone respeto: Pese a cerrar una temporada discreta en México (sin goles y con apenas 2 asistencias en 29 partidos), Faravelli conserva un cartel altísimo en Ecuador gracias a su gloriosa etapa con Independiente del Valle, donde conquistó la LigaPro 2021, la Copa Sudamericana 2022 y la Recopa 2023 antes de partir al Cruz Azul.