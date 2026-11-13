Sonó para Barcelona y Liga de Quito pero Lorenzo Faravelli ficharía por sorpresivo club de LigaPro

Lorenzo Faravelli sonó para Liga de Quito y Barcelona pero el volante campeón con Independiente del Valle se iría a otro campeón de LigaPro.

Lorenzo Faravelli sí pegaría la vuelta al fútbol ecuatoriano, lo sorpresivo es que pese a que dos de los grandes lo contactaron, el volante argentino se iría a otro de los modestos campeones de LigaPro.

Según el periodista Nicolás Ayala, Lorenzo Faravelli fue ofrecido a SD Aucas por parte de su representante. El volante campeón con IDV rechazaría a Liga y Barcelona por ir al club ‘Oriental’.

El futbolista acaba contrato en diciembre con el Necaxa y como agente libre tiene vía abierta para firmar con cualquier equipo. Liga de Quito y Barcelona quieren un enganche como prioridad.

Faravelli dejó Independiente del Valle en 2024 para continuar su carrera en México, donde fichó por Cruz Azul antes de llegar a Necaxa. En Ecuador ganó la LigaPro 2021, la Copa Sudamericana 2022 y la Recopa 2023.

Tuvo pasos efímeros por Necaxa tras un paso positivo por Cruz Azul, con quiénes ganó la Concachampions. Newells de Argentina también lo quiere fichar para la siguiente temporada.

Las estadísticas de Lorenzo Faravelli en esta temporada

Faravelli termina contrato con Necaxa en esta temporada y es posible que no renueve. En este curso, el jugador ha disputado con el club un total de 29 partidos entre todas las competencias. No ha marcado goles y apenas ha dado 2 asistencias. El futbolista ya tiene 33 años de edad.

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Lorenzo Faravelli fue figura del Independiente multicampeón. Foto: Getty.

En resumen