Christian Cueva no deja de sorprender en sus redes sociales con sus múltiples facetas, algunas ya muy alejadas del fútbol. El jugador de Cienciano recientemente estrenó un nuevo clip musical junto a su pareja y ha sido muy bien recibido por el público.

Uno de sus compañeros en la Selección de Perú, Carlos Zambrano, no quiso dejar pasar la oportunidad para dejarle un mensaje a Cueva, primero apoyándolo: “Al ‘Cholo’ siempre le ha gustado cantar. Ya lo han visto en todos los partidos de la selección después de una victoria. Creo que en la Copa América se ponía a cantar o tocaba el piano“, comentó el central en diálogo con Trome.

No obstante, no todo se quedó en apoyo, y es que Zambrano le recordó a su compañero que aún es futbolista y que lo necesitan en la Selección Peruana: “Mientras tanto que no se meta mucho, porque sigue siendo futbolista. Así que tiene que enfocarse en su carrera, porque la selección también lo necesita. Volvió al fútbol, volvió a tener continuidad, sabe que lo quiero como a todos mis compañeros, pero ya depende de cada persona”, agregó Zambrano.

Cueva ha encontrado en Cienciano esa regularidad que se les estaba pidiendo durante los últimos meses. Ahora el ‘Cholo’ tiene la gran misión de recuperar su mejor nivel y volver a ser de ayuda para la Selección peruana en las siguientes fechas de Eliminatorias.

ver también Arturo Vidal calienta el partido ante Perú y manda un contundente mensaje

Christian Cueva jugó desde septiembre en Cienciano. (Foto: Imago)

Publicidad

Publicidad

Christian Cueva terminó la Liga 1 de 2024 con minutos en el primer equipo de Cienciano y con la sensación de que en 2025 volverá a ser ese jugador que enamoró a la afición peruana. Su vida fuera de las canchas sigue siendo el tema a debatir por todos los implicados.

ver también Universitario ficharía tres jugadores de la Selección de Perú

Las estadísticas de Christian Cueva en esta temporada

Cueva apenas llegó a Cienciano para comienzos del mes de septiembre y desde entonces jugó con la camiseta del campeón de la Sudamericana un total de 8 partidos, marcando 1 gol y no dando ninguna asistencia. El jugador también fue considerado para la Copa América con Perú.

Encuesta¿Te gustaría ver de nuevo a Christian Cueva en la Selección de Perú? ¿Te gustaría ver de nuevo a Christian Cueva en la Selección de Perú? YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad