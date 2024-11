¿Se retira? Christian Cueva se hartó del fútbol y renunció a Cienciano

Christian Cueva ya no es más jugador de Cienciano y todavía no sabe en qué club estará en la temporada 2025.

Una situación de incertidumbre cae otra vez sobre Christian Cueva. Al igual que la temporada pasada, cuando estaba lesionado y no se sabía en qué club seguiría tras dejar Alianza Lima, el mediocampista terminó su contrato con Cienciano y, en paralelo, se conoció que no tiene ninguna propuesta ni de Perú ni del extranjero.

La noticia llegó de manera oficial por parte del dirigente Sergio Ludeña. El administrador de Cienciano reveló en entrevista con L1 MAX que el volante Christian Cueva no pertenece más al plantel del Cusco: “Ahora no tiene contrato, es jugador libre. Veremos en las siguientes semanas que viene”.

Ante esto, el periodista Gustavo Adrianzén explicó más a detalle cómo se dio la desvinculación de Christian Cueva de Cienciano: “Se ejecuta la cláusula de salida y Christian Cueva no será más jugador del club. El ex 10 de la selección peruana no tiene ofertas del exterior ni del fútbol peruano y esta podría ser su despedida del fútbol profesional”.

¿Christian Cueva se retira del fútbol?

Cueva deja Cienciano. (Foto: Gustavo Adrianzén)

Ahora la situación deportiva profesional de Christian Cueva es un misterio. Con 32 años, sin club para la temporada 2025, y al parecer enfocado más en su vida personal, el volante tendrá que esperar alguna buena propuesta del exterior o de un plantel peruano. Aunque, a primera instancia, tal parece que no continuará en el fútbol.

Hay que recordar que Christian Cueva estuvo en los últimos años teniendo poca actividad deportiva profesional. Llegando a Alianza Lima desde Al Fateh, su arribo se vio como una gran opción para que su fútbol repunte, pero una grave lesión terminó con sus días en el cuadro íntimo e incluso se alargó por varios meses.

¿Cuánto vale Christian Cueva?

Christian Cueva vale 350 mil euros, según Transfermarkt. Con 32 años, el volante ha mostrado su fútbol en cuadros como Santos de Brasil, Al Fateh de Arabia, Pachuca de México y Krasnodar de Rusia. Su último club fue Cienciano, donde jugó en la temporada 2024.

¿En qué club jugará Christian Cueva?

Todavía no se sabe en qué club jugará Christian Cueva para la temporada 2025. Si bien se desligó de Cienciano, la información también indica que no tiene propuestas de clubes de Perú ni del exterior. De igual modo, el cuadro de la Universidad César Vallejo se mostró interesado y podría ficharlo, pero sería jugar en Segunda División.

