¿Fichará por Universitario? Carlos Zambrano tomó radical decisión sobre su continuidad en Alianza Lima

Carlos Zambrano termina contrato con Alianza Lima en diciembre del 2024 y su continuidad todavía no es segura.

Sabiendo que ha sido el jugador más regular de Alianza Lima a lo largo de la temporada 2024 de la Liga 1 de Perú , Carlos Zambrano hasta ahora no se explica cómo la dirigencia no se acerca para trabajar en su renovación. Si bien el defensor reveló que se dieron ciertas conversaciones, lo concreto es que todavía no se llega a nada oficial.

Conscientes que todos en Alianza Lima están dolidos tras el final del Torneo Clausura 2024 de la Liga 1 de Perú, en el que los íntimos perdieron ante Cusco y le dieron el bicampeonato a Universitario, las sensaciones no son las mejores, pero el tema se empieza a dilatar y Carlos Zambrano no es alguien que espere.

Así pues, se conoció que Carlos Zambrano decidió escuchar ofertas del extranjero, que serán las que tendrán más peso respecto a las del fútbol de Perú. Con ello, la prioridad en la Liga 1 la tiene Alianza Lima, pero tampoco se negará a oír lo que le puedan proponer clubes que estén en otras ligas del mundo.

¿Zambrano se va de Alianza?

Zambrano jugando para Alianza. (Foto: IMAGO)

Con todo ello, Carlos Zambrano quiere seguir en Alianza Lima, es su prioridad, pero también entiende que, si el club no hace nada para acercarse, lo mejor para su carrera deportiva es salir. Mirando las propuestas del extranjero, lo que sí ha quedado en claro es que no iría a Universitario, archirrival del cuadro íntimo.

Carlos Zambrano ha disputado 24 partidos en la temporada 2024 de la Liga 1 de Perú. Anotando 3 goles, el defensa acumuló 1972 minutos, además registró 9 portería a cero y vio la tarjeta amarilla en 10 ocasiones. También hay que recordar que fue relegado en gran parte del Torneo Apertura, situación que le habría generado una gran incomodidad.

¿Hasta cuándo tiene contrato Carlos Zambrano en Alianza?

Carlos Zambrano tiene contrato en Alianza Lima hasta diciembre del 2024. Actualmente con 34 años, el defensor anunció que no piensa en Perú y que su retiro del fútbol profesional está cerca.

¿Cuánto gana Carlos Zambrano?

Carlos Zambrano gana 90 mil dólares mensuales en Alianza Lima, según el Diario Trome. Fichando por dos temporadas, el ‘Kaiser’ al final del 2024 se habrá embolsado 2 millones 160 mil dólares, aproximadamente.

