Frontal y sin filtros: el listado de polémicas declaraciones del nuevo DT de Alianza Lima

Una salida intempestiva, la necesidad urgente de cubrir el lugar en el banco de suplentes y un nombre que emergió de golpe, se consolidó y rápidamente se transformó en el nuevo entrenador de Alianza Lima: Néstor Raúl Pipo Gorosito. El DT argentino, de 60 años, tuvo su último paso hace varios meses atrás en Tigre de su país natal.

Desde que Mariano Soso decidió dar un paso al costado ante el llamado de Newell’s Old Boys de Rosario, club del que confesó ser hincha, el nuevo director deportivo de la institución, Franco Navarro, apostó fuerte por un Gorosito que solo tuvo tres pasos fuera de su país: Xerez y Almería de España y Olimpia de Paraguay (fue campeón). Ahora, ¿cuánto se sabe del experimentado entrenador en Perú? Referente del fútbol argentino de las últimas décadas, Pipo es conocido por su estilo verborrágico. Como no suele callarse, sus declaraciones traen mucha polémica. En esta nota, vamos a repasar las más importantes y, créenos, te vas a sorprender.

Olvidado en San Lorenzo

Tuvo un breve paso por el “Ciclón” en la temporada 2003-03 (Getty Images)

Si hay un equipo al que Gorosito estima, ese es San Lorenzo de Almagro, club en el que mostró buena parte de su mejor etapa como futbolista. Pero, desde que es entrenador (hace más de 20 años) fueron pocas las oportunidades que se le presentaron para dirigir al Ciclón. “Me duele mucho cuando a uno no lo eligen y no sé por qué no nos eligen. Hicimos un campañón cuando estuvimos (temporada 2003-04). A medida que pasó el tiempo lo veo más difícil”, expresó en una nota radial.

Hace solo unas semanas atrás, en medio de la crisis económica y deportiva que vive el equipo, otra vez apareció su nombre para reemplazar a Leandro Romagnoli, quien renunció al cargo. Esta vez, Pipo, fue contundente contra el actual presidente Marcelo Moretti: “Tuvo dos o tres oportunidades para llamarme y no lo hizo. Es cómico, porque me venía a ver jugar en el equipo senior, no somos amigos, pero teníamos una buena relación y ahora no me llamó nunca”.

“Es el papá de Dios”

El DT siente una enorme admiración por Lionel Messi (Getty Images)

Cada vez que pueda o alguna situación se lo permita, Gorosito se encarga de dejar en claro su devoción por la estrella argentina que juega en el Inter Miami de la MLS. Aunque una vez utilizó una singular frase, que generó muchos comentarios: “Para mí Leo Messi es el papá de Dios, prácticamente. No es Dios, es el papá. Siento debilidad. Me produce tanta satisfacción verlo jugar a Leo, hace todo perfecto”.

“Una vez me regaló una camiseta y se me cayeron las lágrimas. Y mira que yo nunca sentí nada por nadie, absolutamente por nadie”, añadió el DT en diálogo televisivo. Para entender un poco más este fanatismo, cuando se confirmó la salida de Messi del FC Barcelona, el director técnico se mostró en una línea similar para apuntar contra el accionar del principal mandatario de la entidad azulgrana: “Laporta, no tienes perdón. ¡Echaste a Dios de su casa!”.

Cabecear la botella

Partido suspendido con una mirada particular de Gorosito (Copa Argentina)

En su última etapa como entrenador de Tigre, Gorosito mantuvo un duro cruce en los medios de comunicación con Néstor Di Pierro, presidente de Chacarita Juniors, después de la suspensión de un partido por los 32avos de final de la Copa Argentina, cuando un futbolista rival, Fernando Brandan, recibió un botellazo que partió desde la tribuna e impactó en su cabeza.

“Está mal. ¿Cómo van a arrojar una botella? Pero hay imágenes que son un poquito confusas, en las que pareciera que Brandan intentara cabecear la botella”, deslizó Pipo, poniendo ciertas dudas sobre el accionar del jugador. Pero no conforme con eso, siguió: “El presidente de Chacarita es un tonto. Lo que dijo es mentira. No tenía ni idea del banco que nos tocaba”. Esto último, a partir de declaraciones del dirigente, pidiéndole al DT de cambiar de banco de suplentes (se jugó en cancha neutral).

“Le pegan por pintón”

El DT decidió “defender” a Demichelis en River (Liga Argentina)

La temprana eliminación de River Plate en la edición 2024 de la Copa Argentina había puesto el foco sobre la gestión de Martín Demichelis. El entrenador se hizo cargo de un puesto difícil tras la exitosa era de Marcelo Gallardo y esa caída desató muchas críticas. En la semana, Gorosito planteó un prejuicio sobre Micho y hasta ensayó una férrea defensa de su estilo de juego. “River es el equipo que más juega. River le gana bien a la gran mayoría”, comentó.

Lejos de detener la defensa de su colega, Gorosito opinó que River jugó mejores partidos con Demichelis que con Gallardo: “Cuando llegó Demichelis, River fue uno de los equipos que yo mejor vi jugar. Con diferencia, me animaría a decirte que hasta mejor que en la época del Muñeco. Impresionante, los cagaba a bailes a todos, jugaba a otro ritmo, a otra cosa. Lo que pasa con Demichelis es que es un muchacho pintón (atractivo), que habla tres o cuatro idiomas, tiene una familia perfecta… Todo eso hace que le peguen mucho más”.

De otra “escudería”

“Pipo” siempre se ubicó en la vereda opuesta del empresario argentino (Imago)

La irrupción del representante futbolístico Christian Bragarnik en el fútbol argentino fue cambiando las reglas del mercado de pases. El empresario maneja a una enorme cantidad de jugadores que hoy militan en varios de los clubes que disputan la primera división de ese país. Muchos personajes del mundo del fútbol han manifestado públicamente su enojo con los manejos de quien es, por ejemplo, mánager de Lisandro Martínez o Sebastián Beccacece.

En el caso de Gorosito, no tuvo demasiadas vueltas a la hora de explicar lo que siente al respecto: “Algunos no pertenecemos a ‘La Escudería’… Yo estoy mirando la tele, el 4 toca dos pelotas y ya sé que es de ‘La Escudería’ porque hablan bien y ni la toca. ¿Quiénes son los mejores 5 entrenadores? Los 5 de la escudería. Nosotros sacamos tantos puntos y nadie dice nada”, lanzó Pipo. Durísimo…

“Venís buscando mierda”

Acalorado debate con un periodista en una conferencia de prensa (captura TV)

Colón de Santa Fe venía en picada y la llegada de Gorosito no pudo encarrillar las cosas, al punto tal que, después de ser despedido, el equipo sufriría la baja a la segunda división argentina. Pipo llegó a mitad de temporada para intentar torcer el rumbo, pero ante la falta de victorias, comenzaron las críticas. Y luego de una conferencia de prensa, el DT explotó contra un periodista: “No soy tribunero, venís buscando mierda“.

El cronista partidario le marcó al director técnico que el “hincha se había entusiasmado con tu declaración tribunera de que te gustaba el pescado, la cerveza y la cumbia”, hasta que Gorosito lo interrumpió: “Eso no es ser tribunero, es lo que siento“, aseguró y agregó: “La primera vez que vine, vos hiciste una pregunta buscando mierda, la buscaste. Ahora, otra vez lo mismo, lo que menos soy es ser tribunero, al contrario, no me gustan los tribuneros“.

Cuestión de peso

Intentó hacer una analogía… y no se entendió muy bien (Getty Images)

En medio de un buen momento en River, Gorosito sabía que precisaba del delantero Cristian Fabbiani, uno de sus refuerzos y principales figuras, para poder encaminar los destinos futbolísticos del equipo. Pero su sobrepeso le jugó en contra y Pipo no utilizó el mejor ejemplo para comparar la situación que atravesaba su dirigido.

Al referirse a los kilos de más del futbolista, buscó comparaciones y no tuvo mejor idea que hablar de las vacas. “Él dice que come ensalada, pero en vez de comer una porción, se come tres, que es lo mismo que nada: una vaca come pasto y siempre es vaca. Y si come ensalada, pero se manda varios tarros, también seguirá gordo”, precisó. A posteriori, tuvo que remendar esas afirmaciones y comentó: “No le dije vaca, él es un toro”.

En Europa es más fácil

“Pipo” sostiene que jugar en Sudamerica es mucho más complicado (Twitter/X)

A la hora de opinar sobre fútbol, Gorosito tiene una mirada muy particular, inclusive diferente a la gran mayoría. Según el pensamiento del argentino, dirigir en las ligas del Viejo Continente resulta mucho más sencillo que hacerlo en los campeonatos sudamericanos. Claro que, no se queda solo con el título, Pipo tiene su explicación para esto.

“En Europa, por país, hay cuatro equipos protagonistas, que son selecciones mundiales, entonces hay mucha diferencia entre esos cuatro y los otros. Al 4 del Liverpool le dicen ‘tirá el centro acá’ y lo tira ahí. Vale 70 palos y su suplente vale 40. Acá, al 4 le decís que tire el centro ahí y te manda ocho atrás del arco y otros seis al otro lado…” y siguió: “Allá es más fácil porque esos equipos tienen toda la jerarquía a su disposición. La diferencia es abismal, pero cuando vienen acá, a los jugadores de mitad para adelante les cuesta readaptarse. Allá gambeteás a uno y listo, no te sigue más. Acá te sigue, te choca, te muerde”.

No se salvan ni los propios

Aunque se considera hincha de Tigre, no se salva de las críticas (Imago)

En uno de sus primeros pasos por Tigre, elequipo quedó eliminado en Octavos de final de la Copa Libertadores y encima venía cumpliendo un mal papel en el torneo argentino, fue por eso que comenzaron a aparecer pintadas en su contra, llegando a pedir su renuncia. Pipo se calentó y apuntó directamente contra los hinchas de su club.

“El hincha no tiene derecho a todo. Si no le gusta no debería ir a la cancha. Nadie quiere ganar más que yo, ni el más hincha del mundo. El hincha va a su casa y se olvida de todo”, sostuvo y después agregó: “Lo de las pintadas es una locura. Yo también soy hincha de Tigre, pero los de mi generación éramos de Tigre y de otro equipo. Yo por ejemplo era de Tigre y de River”,alimentando las cargadas de otros equipos, acusando a los hinchas de Tigre por tener doble camiseta.

“Si es uno de mis hijos, le pego”

Los juveniles tampoco se salvan, entre ellos, Garnacho (Getty Images)

No hay quien se salve con Gorosito, no importa si llevan años en el fútbol o se trata de un joven que está en los comienzos de su carrera. El entrenador fue crítico con del delantero de Manchester United, Alejandro Garnacho, y aseguró que si fuera su hijo “le pegaría con la mano abierta en el cogote”. Fue cuando el futbolista argentino publicó en las redes “pasó el equipo grande”, después que su equipo dejara afuera de la Europa League al Barcelona.

“Hay que entender que es una generación diferente a la nuestra y que los chicos por hablar pelotudeces en Internet tienen 70 millones de seguidores, no pagan en ningún lado, tienen autos alemanes”, dijo en una entrevista y reflexionó: “Va a cometer equivocaciones porque tiene 20 años y es cuando tiene que hacerlo, es parte de la vida.

“Les piden plata a los jugadores”

En algún momento, también decidió salir contra sus colegas (Getty Images)

Dentro de un ambiente muy cerrado, que no suele mirar para dentro y ver sus propias miserias, Gorosito es de esos que tampoco se calla a la hora de hablar de los males del fútbol. Entre ellos, aparecen los entrenadores… Si, su rubro, pero en el que (según su mirada) también están aquellos que no dignifican la profesión.

“Como hay técnicos que viven de su sueldo y respetan la profesión, también hay de los otros: los que no tienen escrúpulos y les piden plata a los jugadores para ponerlos. Hay de todo en todos lados”, arremetió y continuó: “Después están estos entrenadores nuevitos, los que no jugaron principalmente, se conocen los nombres de todos los periodistas… ¿Cómo mierda hacen para saberse los nombres de los periodistas? Porque viven dándole mucha pelota a todo eso, a las redes… viven para las redes”.

“Si llamaron a Maradona son vigilantes”

Tuvo un enfrentamiento feroz con Diego Maradona (Redes)

En su época como entrenador de River, Gorosito irrumpió con fuerza en la polémica que se desató tras la renuncia de Juan Román Riquelme a la Selección Nacional, le dio la razón al futbolista y tildó de vigilantes (delatores, soplones) a aquellos que llamaron a Diego Maradona para solidarizarse.

“Seguramente Riquelme sintió que no se lo respetó. A mí me preocupa más que haya jugadores que llamen a un técnico para solidarizarse porque otro renunció, a que uno renuncie. Eso es de vigilante”, planteó. Gorosito sorprendió con estas declaraciones durante una conferencia de prensa que brindó en River, y dijo que Riquelme “es un muchacho con muchos principios”.

Lo pelea a Canelo

Ni “Canelo” Álvarez se salvó de las opiniones de Gorosito (Getty Images)

Ya quedó claro en este listado: Gorosito no se cansa de elogiar a Lionel Messi, muchas veces como deportista, pero también por cómo se maneja afuera de la cancha. Una vez el entrenador le tiró flores al capitán de la selección argentina y hasta bromeó con agarrar al boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez, quien se había molestado con La Pulga por una supuesta falta de respeto hacia su país, después del partido que jugaron en el Mundial de Qatar.

“A Canelo díganle que voy a agarrarlo yo”, respondió Pipo en una entrevista con ESPN. Aunque luego lo pensó mejor y cambió: “No, a Canelo mejor no le digas nada porque te caga a palos. Se lo voy a mandar a Cacho Borelli (su principal ayudante dentro del cuerpo técnico)”.

“Guardiola cree que inventó el fútbol”

A contramano del resto, Gorosito no le ve virtudes a Guardiola (Getty Images)

Está claro, Gorosito no tiene límites a la hora de medir sus opiniones y críticas. Inclusive, con personajes que son casi intocables dentro del ambiente futbolístico mundial, como es el caso de Pep Guardiola. Gorosito apuntó contra la forma de jugar que desarrolló el español: “Guardiola juega como lo hacía ‘La Máquina’ de River, hace 70-80 años ya se jugaba de esa forma y le quieren hacer creer a la gente que es nuevo“, sentenció.

Gorosito finalizó su declaración con una picante frase sobre la historia del fútbol, dijo: “Ellos creen que inventaron el fútbol. Es mentira que es nuevo. Independiente y Boca también jugaban de esa manera”, ajustició a los que piensan que la llegada de técnicos como Guardiola o Jürgen Klopp han revolucionado el fútbol actual.

“Padre boludo, hijo boludo”

Gorosito se transformó en una persona odiada dentro del club (Historia Fútbol Argentino)

Un día, dirigiendo en Lanús y viendo que el equipo nunca terminaba de funcionar, fue insultado por chicos que estaban detrás del banco de suplentes. En la conferencia post partido, Pipo manifestó una frase que ya no tuvo vuelta atrás: “De padres boludos, hijos boludos…”. El comentario no solo lo terminó eyectándolo del club, sino que se transformó en una de las personas más odiadas dentro del mundo del equipo Granate.

Tiempo más tarde se haría cargo de la frase, en lo que sería la más clara definición de un Gorosito auténtico: “Esos padres iban a tener problemas el día de mañana con hijos tan maleducados. Igual, yo soy así: no me gusta estar expuesto al quilombo, no me gusta la polémica, pero no me callo porque traicionaría mi crianza, mi barrio, mi familia. Si yo mido costos y beneficios en función de lo que digo, me siento un cagón”.

