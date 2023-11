Juan Reynoso defiende continuidad del proyecto en la Selección Peruana: No renunciará

Sin tapujos expuso sus primeras sensaciones en el entorno más cercano de Juan Reynoso. El abogado del todavía entrenador de la Selección Peruana con la pierna en alto explicó lo que es el proceso que están viviendo ellos como grupo de trabajo. Y lo que se pactó junto a la Federación Peruana de Fútbol a la hora de poder pactar el famoso contrato de tanto tiempo.

Mathias Fariña, representante y abogado de Juan Reynoso, tuvo diálogo con PBO Campeonísimo. Sus palabras no caerán nada bien en el pueblo deportivo: “Hemos tenido diálogos en las últimas horas. Si la pregunta en particular es que en algún momento se comunicó la intención de despedirlo a Juan, no nos han comunicado de parte de Federación de esta intención. Estamos conversando sobre la continuidad”.

Continuando con su exposición, destacó que el entrenador peruano no dejará el cargo: “No estamos pidiendo dinero, estamos pidiendo continuidad del proyecto, que se respete lo que se habló y acordó. Lo que haremos es sentarnos a conversar con la federación para ver cómo resolver la situación. Todos los involucrados en esto sabíamos que era un escenario posible, ahora estamos diciendo continuidad del proyecto como está acordado. Hablemos sobre el tema”.

Porque también se siente respaldado por los jugadores, quienes se lo han hecho saber en la intimidad del cara a cara en los entrenamientos o en el camerino principal: “La totalidad de los jugadores o la gran mayoría de los jugadores están a muerte con Juan en el proyecto. Los jugadores están convencidos de que el proyecto, de que hay luz al final del túnel. Por ese motivo él no va a tirar la toalla”.

¿En qué consiste el proyecto a largo plazo que se acordó en el contrato?

Destacando, también, que le prometieron a Juan Reynoso un trabajo sostenido, dejando de lado los comentarios del hincha por fuera. Priorizando siempre el bienestar de lo que se está creando: “Es un proyecto largoplazista, mucho más amplio que un resultado deportivo de tres o cuatro partidos. Eso se trabajó en un contrato muy claro de ambas partes, con muchos profesionales”.

¿Qué prometieron a Juan Reynoso cuando se llegó al contrato?

Cerrando su participación en el programa del Tigrillo Navarro, con una frase bastante fuerte. Que quizás el hincha pueda tomarlo mal, porque los expone como jueces en este caso severo: “Lo que se acordó desde el día uno, con anuencia de todas partes, por su puesto de federación, es que era un proceso de largo plazo que se iba a respetar y que no se iba a juzgar en función de los resultados o del plan popular”.

¿Por qué Juan Reynoso no renunciará al cargo?

Según pudo conocerse de forma interna, deberá aceptar que el proyecto fracasó y renunciar, para no tener que pagar la cláusula que ascendería hasta los 2 millones y medio de dólares. Lo otro, es bastante más sencillo. Pagar esa indemnización, y todos contentos por la salida de Juan Máximo Reynoso Guzmán.